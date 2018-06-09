В колонии для «первоходок»: наблюдатели выяснили, где отбывает наказание Улюкаев

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный к восьми годам заключения за взятку, начал отбывать наказание в колонии строгого режима в Тверской области.
Как рассказала РИА Новости заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, бывший министр экономического развития России будет отбывать срок в колонии №1 Тверской области, куда в основном определяют впервые осужденных.
Ева Меркачева, заместитель председателя ОНК Москвы: «ФСИН информацию о нахождении Алексея Улюкаева не может раскрыть даже правозащитникам в связи с нормами законодательства. Однако от других осужденных мы узнали, что Улюкаев находится в колонии №1 Тверской области. Это колония строгого режима, однако в ней мало рецидивистов. Больше именно „первоходок“».
Сейчас Улюкаев находится на карантине, но скоро будет переведен в обычную камеру.
В середине апреля Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. После этого приговор вступил в силу. Виновным себя экс-министр не признает, считая случившееся провокацией.
Напомним, Алексей Улюкаев был осужден на восемь лет колонии строгого режима за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также суд назначил ему штраф в размере 130 млн рублей.
Адвокаты экс-министра пытались обжаловать приговор в Мосгорсуде. Но срок и штраф остались без изменений. Тем не менее защита Улюкаева намерена обратиться в Верховный суд для пересмотра приговора.
Ева Меркачева, заместитель председателя ОНК Москвы: «ФСИН информацию о нахождении Алексея Улюкаева не может раскрыть даже правозащитникам в связи с нормами законодательства. Однако от других осужденных мы узнали, что Улюкаев находится в колонии №1 Тверской области. Это колония строгого режима, однако в ней мало рецидивистов. Больше именно „первоходок“».
Сейчас Улюкаев находится на карантине, но скоро будет переведен в обычную камеру.
В середине апреля Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. После этого приговор вступил в силу. Виновным себя экс-министр не признает, считая случившееся провокацией.
Напомним, Алексей Улюкаев был осужден на восемь лет колонии строгого режима за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также суд назначил ему штраф в размере 130 млн рублей.
Адвокаты экс-министра пытались обжаловать приговор в Мосгорсуде. Но срок и штраф остались без изменений. Тем не менее защита Улюкаева намерена обратиться в Верховный суд для пересмотра приговора.
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