Трамп назвал Овечкина «настоящей суперзвездой»

Дональд Трамп поздравил «Вашингтон» с завоеванием первого Кубка Стэнли и выделил Александра Овечкина.
Президент США в своем Twitter подчеркнул, что российский хоккеист играл потрясающе.
Дональд Трамп, президент США: «Поздравляю „Вашингтон кэпиталз“ с великолепной игрой и завоеванием Кубка Стэнли. Алекс Овечкин, капитан команды, был великолепен — настоящая Суперзвезда».
Напомним, в ночь на 8 июня «Вашингтон» переиграл «Вегас» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, которого признали самым ценным игроком плей-офф, привезет трофей в Россию.
Дональд Трамп, президент США: «Поздравляю „Вашингтон кэпиталз“ с великолепной игрой и завоеванием Кубка Стэнли. Алекс Овечкин, капитан команды, был великолепен — настоящая Суперзвезда».
Congratulations to the Washington Capitals on their GREAT play and winning the Stanley Cup Championship. Alex Ovechkin, the team captain, was spectacular — a true Superstar! D.C. is popping, in many ways. What a time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июня 2018 г.
Напомним, в ночь на 8 июня «Вашингтон» переиграл «Вегас» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, которого признали самым ценным игроком плей-офф, привезет трофей в Россию.
Российский хоккеист Александр Овечкин выиграл «Кубок Стэнли»! Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» шел к этому больше 10 лет.Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.
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