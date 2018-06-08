Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию

Александр Овечкин привезет в Россию главный трофей НХЛ.
О решении капитана «Вашингтона» рассказала его мама.
Татьяна Овечкина: «Обязательно привезет (Кубок Стэнли), и все порадуются за Сашу вместе с ним».
Эту информацию подтвердил агент хоккеиста Глеб Чистяков. Он также подчеркнул, что Овечкин много трудился для того, чтобы завоевать Кубок Стэнли, и назвал победу долгожданной и полностью заслуженной.
Ориентировочные даты приезда Овечкина в Россию станут известны завтра, 9 июня, сообщает РБК.
Напомним, этой ночью «Вашингтон» переиграл «Вегас» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф и впервые завоевал Кубок Стэнли. Одержать историческую победу «Вашингтону» помогли капитан Александр Овечкин, которого признали самым ценным игроком плей-офф, и Евгений Кузнецов, ставший лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.
Татьяна Овечкина: «Обязательно привезет (Кубок Стэнли), и все порадуются за Сашу вместе с ним».
Эту информацию подтвердил агент хоккеиста Глеб Чистяков. Он также подчеркнул, что Овечкин много трудился для того, чтобы завоевать Кубок Стэнли, и назвал победу долгожданной и полностью заслуженной.
Ориентировочные даты приезда Овечкина в Россию станут известны завтра, 9 июня, сообщает РБК.
Напомним, этой ночью «Вашингтон» переиграл «Вегас» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф и впервые завоевал Кубок Стэнли. Одержать историческую победу «Вашингтону» помогли капитан Александр Овечкин, которого признали самым ценным игроком плей-офф, и Евгений Кузнецов, ставший лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.
Российский хоккеист Александр Овечкин выиграл «Кубок Стэнли»! Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» шел к этому больше 10 лет.Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.
⚡Поздравляем @ovi8 @Kuzya92 и @orlov_09 с завоеванием Кубка Стэнли 🏆— Хоккей России (@russiahockey) 8 июня 2018 г.
⚡ @ovi8 признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2018 💪 pic.twitter.com/GXjP83nJcW
Обладатели Кубка Гагарина 2013✅— ХК «Динамо» Москва (@dynamo_ru) 8 июня 2018 г.
Обладатели Кубка Стенли 2018✅#МыДинамо@ovi8 @backstrom19 pic.twitter.com/43fcezTzmL
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