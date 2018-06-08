    Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию

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    • Фото: Reuters © 2018, USA Today Sports
    Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию

    Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию

    Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию
  • Фото: Reuters © 2018, USA Today Sports

    • Александр Овечкин привезет в Россию главный трофей НХЛ.

    О решении капитана «Вашингтона» рассказала его мама.

    Татьяна Овечкина: «Обязательно привезет (Кубок Стэнли), и все порадуются за Сашу вместе с ним».

    Эту информацию подтвердил агент хоккеиста Глеб Чистяков. Он также подчеркнул, что Овечкин много трудился для того, чтобы завоевать Кубок Стэнли, и назвал победу долгожданной и полностью заслуженной.

    Ориентировочные даты приезда Овечкина в Россию станут известны завтра, 9 июня, сообщает РБК.

    Напомним, этой ночью «Вашингтон» переиграл «Вегас» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф и впервые завоевал Кубок Стэнли. Одержать историческую победу «Вашингтону» помогли капитан Александр Овечкин, которого признали самым ценным игроком плей-офф, и Евгений Кузнецов, ставший лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.

    Российский хоккеист Александр Овечкин выиграл «Кубок Стэнли»! Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» шел к этому больше 10 лет.

    Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.




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