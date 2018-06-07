    Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко на Украине

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников
    Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко на Украине

    Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко на Украине

    Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко на Украине
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников

    • Владимир Путин назвал инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине контрпродуктивной. По словам президента, «важнее обеспечить безопасность журналистов».

    Вопрос об инсценировке прозвучал после прямой линии.

    Владимир Путин, президент РФ: «Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была продиктована, тем более, если это выносится на международную арену».

    По его словам, необходимо думать о том, «чтобы обеспечить безопасность журналистов и их деятельности».

    7 июня прошла традиционная прямая линия с Путиным. Собрали для вас лучшие цитаты.

    Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.


    смотретьПесков назвал ситуацию вокруг «убийства» Бабченко «развесистой клюквой»
    Песков назвал ситуацию вокруг «убийства» Бабченко «развесистой клюквой»
    Российский журналист Аркадий Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая в Киеве, на следующий день появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что покушение на его жизнь было частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Инсценировку осудили не только в международных журналистских организациях и мировой прессе, но даже в Верховной раде. Кроме этого, «воскресший» Бабченко стал мемом в социальных сетях.

    Новости по теме

    «Убийство» Аркадия Бабченко

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru