Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко на Украине

Владимир Путин назвал инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине контрпродуктивной. По словам президента, «важнее обеспечить безопасность журналистов».
Вопрос об инсценировке прозвучал после прямой линии.
Владимир Путин, президент РФ: «Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была продиктована, тем более, если это выносится на международную арену».
По его словам, необходимо думать о том, «чтобы обеспечить безопасность журналистов и их деятельности».
Российский журналист Аркадий Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая в Киеве, на следующий день появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что покушение на его жизнь было частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Инсценировку осудили не только в международных журналистских организациях и мировой прессе, но даже в Верховной раде. Кроме этого, «воскресший» Бабченко стал мемом в социальных сетях.
Владимир Путин, президент РФ: «Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была продиктована, тем более, если это выносится на международную арену».
По его словам, необходимо думать о том, «чтобы обеспечить безопасность журналистов и их деятельности».
7 июня прошла традиционная прямая линия с Путиным. Собрали для вас лучшие цитаты.Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.
Российский журналист Аркадий Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая в Киеве, на следующий день появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что покушение на его жизнь было частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Инсценировку осудили не только в международных журналистских организациях и мировой прессе, но даже в Верховной раде. Кроме этого, «воскресший» Бабченко стал мемом в социальных сетях.
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