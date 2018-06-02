«Насмешка над коллегами»: как журналисты восприняли инсценировку убийства Бабченко

Журналист Аркадий Бабченко был убит во вторник на пороге своей киевской квартиры выстрелами в спину. Интернет взорвался было соболезнованиями и, конечно, обвинениями в адрес России, но затем Бабченко «воскрес» прямо на брифинге СБУ.
Известным Аркадий Бабченко стал совсем недавно, в основном в социальных сетях. Там он писал, что хочет въехать на Тверскую на американской боевой технике, писал о погибших в сочинской авиакатастрофе музыкантах ансамбля имени Александрова, что те не заслуживают сочувствия, и выступал с литовской трибуны на пятом форуме «Свободной России». Каждую заметку он завершал номером своего электронного кошелька, куда ему можно было направлять пожертвования.
Если раньше свой звездный статус он измерял по звездам на погонах — Бабченко участвовал в одной из чеченских кампаний, — то спустя почти 20 лет для старшины запаса пробил звездный час.
Аркадий Бабченко, журналист: «Приехал гример, и мы тренировались. Он мне показывал, как падает человек. Как у него идет кровь от пробитого легкого… Жена позвонила в скорую и полицию. Реанимация оказалась неудачной, и я умер. Врач зафиксировала смерть».
Футболку специально прострелили еще на манекене. Но кровь, убеждает Бабченко, была настоящая — только не человеческая, а свиная. В морге Бабченко впервые за всю операцию почувствовал себя почти покойником.
Аркадий Бабченко: «Все это время изображал жертву и лежал как убитый. Потом на каталку, и, когда в морге ворота закрылись, тогда я воскрес. Меня отвели в комнату санитара. Я там переоделся. Замерз как собака. Закутался в простыню и смотрел новости о себе: каким офигенным парнем я, оказывается, был!»
Там же он прочитает о себе десятки некрологов, а потом, наверное, поймет, что стал героем самой громкой мистификации в новейшей истории.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Моментальное чувство какого-то, знаете, действительно, счастья, что человек остался жив. Это была первая реакция! Вот, даже не было никакой другой. Жив! Живой, здоровый и невредимый. Мы видим и понимаем, что это он. Абсолютное ощущение того, что слава богу».
Когда Бабченко записывал это интервью, в Москве люди шли на акцию его памяти. Многие из них еще не знали, что произошло на самом деле. У некоторых узнавших, что Бабченко жив, скорбь на лице сменялась злостью и досадой. Как журналист, для многих ставший символом чистоты профессии, пошел на сотрудничество с властью? Яснее других разочарование либеральной общественности высказал Тихон Дзядко на своей страничке в Facebook.
Тихон Дзядко, журналист: «Человек, который называет себя журналистом, должен хоть на минуту задумываться, „как его слово отзовется“. Эта история — насмешка над коллегами и читателями Бабченко».
И хотя в конце Дзядко приписывает Аркадию — «спасибо, что живой», весь этот пост выглядит упреком Бабченко от всей либеральной общественности, что тот не оправдал надежд — не пал смертью храбрых.
Президент Украины Пётр Порошенко не скрывал радости, что операция прошла успешно. Он пообещал Бабченко за героический поступок украинское гражданство.
Сам Бабченко за все благодарит СБУ. Но вот странная деталь: предполагаемый киллер теперь проходит по делу как свидетель. А названный заказчиком убийства бизнесмен и сотрудник украинской контрразведки Борис Герман заявляет о своих связях с Россией. Но кто теперь в это поверит?
Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Симахина.
Если раньше свой звездный статус он измерял по звездам на погонах — Бабченко участвовал в одной из чеченских кампаний, — то спустя почти 20 лет для старшины запаса пробил звездный час.
Аркадий Бабченко, журналист: «Приехал гример, и мы тренировались. Он мне показывал, как падает человек. Как у него идет кровь от пробитого легкого… Жена позвонила в скорую и полицию. Реанимация оказалась неудачной, и я умер. Врач зафиксировала смерть».
Футболку специально прострелили еще на манекене. Но кровь, убеждает Бабченко, была настоящая — только не человеческая, а свиная. В морге Бабченко впервые за всю операцию почувствовал себя почти покойником.
Аркадий Бабченко: «Все это время изображал жертву и лежал как убитый. Потом на каталку, и, когда в морге ворота закрылись, тогда я воскрес. Меня отвели в комнату санитара. Я там переоделся. Замерз как собака. Закутался в простыню и смотрел новости о себе: каким офигенным парнем я, оказывается, был!»
Там же он прочитает о себе десятки некрологов, а потом, наверное, поймет, что стал героем самой громкой мистификации в новейшей истории.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Моментальное чувство какого-то, знаете, действительно, счастья, что человек остался жив. Это была первая реакция! Вот, даже не было никакой другой. Жив! Живой, здоровый и невредимый. Мы видим и понимаем, что это он. Абсолютное ощущение того, что слава богу».
Когда Бабченко записывал это интервью, в Москве люди шли на акцию его памяти. Многие из них еще не знали, что произошло на самом деле. У некоторых узнавших, что Бабченко жив, скорбь на лице сменялась злостью и досадой. Как журналист, для многих ставший символом чистоты профессии, пошел на сотрудничество с властью? Яснее других разочарование либеральной общественности высказал Тихон Дзядко на своей страничке в Facebook.
Тихон Дзядко, журналист: «Человек, который называет себя журналистом, должен хоть на минуту задумываться, „как его слово отзовется“. Эта история — насмешка над коллегами и читателями Бабченко».
И хотя в конце Дзядко приписывает Аркадию — «спасибо, что живой», весь этот пост выглядит упреком Бабченко от всей либеральной общественности, что тот не оправдал надежд — не пал смертью храбрых.
Президент Украины Пётр Порошенко не скрывал радости, что операция прошла успешно. Он пообещал Бабченко за героический поступок украинское гражданство.
Сам Бабченко за все благодарит СБУ. Но вот странная деталь: предполагаемый киллер теперь проходит по делу как свидетель. А названный заказчиком убийства бизнесмен и сотрудник украинской контрразведки Борис Герман заявляет о своих связях с Россией. Но кто теперь в это поверит?
Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Симахина.
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