    Швеция одобрила строительство «Северного потока — 2»

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    Швеция одобрила строительство «Северного потока — 2»

    Швеция одобрила строительство «Северного потока — 2»

    Власти Швеции одобрили строительство газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне своей страны в Балтийском море.

    О положительном решении шведского правительства сообщает агентство Bloomberg.

    В апреле разрешение на строительство газопровода в своей экономической зоне дала Финляндия, а в марте — Германия. Компании-оператору трубопровода Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение от властей Дании.

    Между тем в Германии работы по строительству газопровода уже начаты. Реализация проекта в мае стартовала в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

    смотретьФинляндия выдала окончательное разрешение на «Северный поток — 2»
    Финляндия выдала окончательное разрешение на «Северный поток — 2»
    Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Его пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год.

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