Власти Швеции одобрили строительство газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне своей страны в Балтийском море.
О положительном решении шведского правительства сообщает агентство Bloomberg.
В апреле разрешение на строительство газопровода в своей экономической зоне дала Финляндия, а в марте — Германия. Компании-оператору трубопровода Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение от властей Дании.
Между тем в Германии работы по строительству газопровода уже начаты. Реализация проекта в мае стартовала в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Его пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год.
В апреле разрешение на строительство газопровода в своей экономической зоне дала Финляндия, а в марте — Германия. Компании-оператору трубопровода Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение от властей Дании.
Между тем в Германии работы по строительству газопровода уже начаты. Реализация проекта в мае стартовала в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Его пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год.
Комментарии