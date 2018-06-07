В субботу, 9 июня, на телеканале НТВ состоится премьера документального фильма о втором сезоне международного вокального шоу «Ты супер! До и после…». Зрители узнают, как конкурсанты взрослели, учились прощать предательство, дружить и любить, несмотря ни на что.
В фильме будут показаны эксклюзивные съемки того, что оставалось за кадром, и самые трогательные моменты из жизни ребят за все время проведения «Ты супер!».
Уникальное шоу талантов «Ты супер!» закончилось эффектным концертом, где участники выступили дуэтом со звездами эстрады и шоу-бизнеса. Международный вокальный конкурс дал ребятам гораздо больше, чем сценический опыт, — он подарил им билет в новую жизнь. Многие конкурсанты только на проекте смогли увидеться с родственниками, с которыми судьба развела их на долгие годы. А некоторые ребята вернули своим сбившимся с пути родителям веру в то, что все еще можно исправить.
Одни участники воссоединились с родными или даже обрели новые семьи, узнали, что теперь у них есть братья и сестры, другие конкурсанты получили шанс сделать новые профессиональные шаги. Так Александра Кирильчук стала участницей «Детского Евровидения», победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова приняла участие в международном фестивале для юных исполнителей «Детская Новая Волна 2018», а Виктор Борисов стал абитуриентом Московской театральной школы Олега Табакова.
Анастасия Пак, автор документального фильма: «„Ты супер! До и после…“ — это фильм про то, как участники проекта изменили собственное отношение к себе, к своему статусу, к творчеству. Это истории о том, как у детей появлялись отцы и братья, которые даже не знали о них. Фильм покажет жизнь, какой ее нельзя придумать. Работая над этой картиной, мы ужасались событиями из жизни конкурсантов и восхищались тем, что они вышли из них с высоко поднятой головой благодаря чудесному вокальному конкурсу».
Фильм расскажет, что на проекте «Ты супер!» каждый участник — победитель. Зрители также узнают, что угрожает уникальному голосу Дианы, и почему она думала, что ей придется покинуть проект.
Подробности историй со счастливым концом зрители смогут увидеть в субботу, 9 июня, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru в документальном фильме «Ты супер! До и после…».
Уникальное шоу талантов «Ты супер!» закончилось эффектным концертом, где участники выступили дуэтом со звездами эстрады и шоу-бизнеса. Международный вокальный конкурс дал ребятам гораздо больше, чем сценический опыт, — он подарил им билет в новую жизнь. Многие конкурсанты только на проекте смогли увидеться с родственниками, с которыми судьба развела их на долгие годы. А некоторые ребята вернули своим сбившимся с пути родителям веру в то, что все еще можно исправить.
Одни участники воссоединились с родными или даже обрели новые семьи, узнали, что теперь у них есть братья и сестры, другие конкурсанты получили шанс сделать новые профессиональные шаги. Так Александра Кирильчук стала участницей «Детского Евровидения», победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова приняла участие в международном фестивале для юных исполнителей «Детская Новая Волна 2018», а Виктор Борисов стал абитуриентом Московской театральной школы Олега Табакова.
Анастасия Пак, автор документального фильма: «„Ты супер! До и после…“ — это фильм про то, как участники проекта изменили собственное отношение к себе, к своему статусу, к творчеству. Это истории о том, как у детей появлялись отцы и братья, которые даже не знали о них. Фильм покажет жизнь, какой ее нельзя придумать. Работая над этой картиной, мы ужасались событиями из жизни конкурсантов и восхищались тем, что они вышли из них с высоко поднятой головой благодаря чудесному вокальному конкурсу».
Фильм расскажет, что на проекте «Ты супер!» каждый участник — победитель. Зрители также узнают, что угрожает уникальному голосу Дианы, и почему она думала, что ей придется покинуть проект.
Подробности историй со счастливым концом зрители смогут увидеть в субботу, 9 июня, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru в документальном фильме «Ты супер! До и после…».
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