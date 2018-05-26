Объявлено имя победителя второго сезона «Ты супер!»

Второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!» подошел к концу. Победителя выбрали зрители проекта.
В финал второго сезона шоу «Ты супер!» прошли 11 участников: Диана Анкудинова, Богдан Вандышев, Сатеник Геворгян, Роман Дружинин, Александра Кирильчук, Александра Панкратова, Василина Понамарёва, Зеновия Сверчкова, Владимир Скрипаль, Вера Ярошик и Эльфира Яхьяева. Каждый из них получил почетный именной диплом проекта «Ты супер!». Они получили приглашение приехать в «Артек» от директора международного детского центра Алексея Каспржака.
Затем на сцену вышли члены жюри. Игорь Крутой выступил с объявлением. Он рассказал, что одна из участниц «Ты супер!» была приглашена на полуфинал «Детского Евровидения» — это Александра Кирильчук. Также он назвал имя юной исполнительницы, которая будет представлять Россию на международном конкурсе «Детская Новая волна», — это Диана Анкудинова.
Во втором сезоне победителя проекта «Ты супер!» выбрали зрители посредством СМС-голосования, все полученные средства были направлены в благотворительный фонд «Ты супер!», который помогает детям творчески развиваться.
Перед тем как было объявлено имя победителя, генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов рассказал о специальном призе для финалистов «Ты супер!».
Роман Емельянов: «Хотим от „Нового радио“ подарить вам возможность профессиональной записи сингла. Также на этот сингл готовы помочь вам снять видео в студии».
По итогам СМС-голосования пятое место на шоу «Ты супер!» занял Владимир Скрипаль. Четвертое место — Эльвира Яхьяева. Третье — Роман Дружинин. Второе место досталось Вере Ярошик.
А победу во втором сезоне «Ты супер!» завоевала участница, которая набрала 49% всех голосов, — Диана Анкудинова. Юная вокалистка была шокирована этой новостью. Но на этом сюрпризы для нее не закончились. Девочка мечтает поступить в музыкальный колледж в Москве. Игорь Крутой решил озаботиться вопросом жилья для талантливой исполнительницы — он подарил ей квартиру в столице.
Затем на сцену вышли члены жюри. Игорь Крутой выступил с объявлением. Он рассказал, что одна из участниц «Ты супер!» была приглашена на полуфинал «Детского Евровидения» — это Александра Кирильчук. Также он назвал имя юной исполнительницы, которая будет представлять Россию на международном конкурсе «Детская Новая волна», — это Диана Анкудинова.
Во втором сезоне победителя проекта «Ты супер!» выбрали зрители посредством СМС-голосования, все полученные средства были направлены в благотворительный фонд «Ты супер!», который помогает детям творчески развиваться.
Перед тем как было объявлено имя победителя, генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов рассказал о специальном призе для финалистов «Ты супер!».
Роман Емельянов: «Хотим от „Нового радио“ подарить вам возможность профессиональной записи сингла. Также на этот сингл готовы помочь вам снять видео в студии».
По итогам СМС-голосования пятое место на шоу «Ты супер!» занял Владимир Скрипаль. Четвертое место — Эльвира Яхьяева. Третье — Роман Дружинин. Второе место досталось Вере Ярошик.
А победу во втором сезоне «Ты супер!» завоевала участница, которая набрала 49% всех голосов, — Диана Анкудинова. Юная вокалистка была шокирована этой новостью. Но на этом сюрпризы для нее не закончились. Девочка мечтает поступить в музыкальный колледж в Москве. Игорь Крутой решил озаботиться вопросом жилья для талантливой исполнительницы — он подарил ей квартиру в столице.
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