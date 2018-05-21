Участница шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова выступит на «Детской Новой волне»

Конкурсантка проекта НТВ «Ты супер!» Диана Анкудинова готовится к еще одному серьезному испытанию. Скоро она поедет на международный фестиваль «Детская Новая волна», который стартует в крымском лагере «Артек» 31 мая. Чтобы попасть туда, кандидатам нужно было пройти отборочный тур. Для Дианы, несмотря на ее приличный стаж выступлений, никаких поблажек не сделали. Девочке пришлось в очередной раз покорить не только публику, но и строгое жюри.
Проект «Ты супер!» — это уже невероятно крутой старт, а уж когда в этом помогает сам Игорь Крутой, сомнений быть не может никаких, впереди только новые горизонты. На полуфинал международного фестиваля «Детская Новая волна», куда Игорь Яковлевич пригласил Диану Анкудинову, пришла почти сотня участников. Диана очень волновалась, потому что сразу поняла, что уровень очень высок.
Диана Анкудинова, участница проекта «Ты супер!»: «Дети, хоть они и младше меня, они поют просто. Я слушаю такая, очень волнуюсь и думаю: ну нереально просто!»
Первый день прослушивания проходил с утра, голос у Дианы, по ее словам, еще спал. Перед жюри она исполняла композицию «Последний танец», с которой покорила всех и на первом отборочном туре проекта «Ты супер». Голос проснулся, это было очевидно, а жюри о чем-то долго переговаривалось, после чего объявили, что Диану пропустили в следующий тур.
Игорь Крутой, член жюри проекта «Ты супер!», председатель жюри конкурса «Детская Новая волна»: «То, что она сделала на французском, — это замечательно. Ей надо найти ту же позицию на русском языке, чтобы она могла так же волновать телезрителей».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, на следующий день в рамках очередного отборочного тура Диана спела на русском почти позабытую песню Аллы Пугачёвой «Реченька». Диана Анкудинова вошла в число финалистов «Детской Новой волны».
Игорь Крутой: «Она по-настоящему талантливая девочка. И хочется, чтобы она в обозримом будущем была на виду. Так как проекты идут рядом и на одном канале, я бы хотел, чтобы она показалась и там».
В ближайшее время Диана отправляется в Крым в лагерь «Артек», где будет проходить «Детская Новая волна».
Диана Анкудинова: «Я вспомнила. Я в „Артеке“, 9-я смена у нас была, мы были на „Новой волне“ в зрителях. Это было круто! А теперь я там сама участвую. Так, щелчок пальцев — и ты уже там».
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 26 мая, в 20:00.
Диана Анкудинова, участница проекта «Ты супер!»: «Дети, хоть они и младше меня, они поют просто. Я слушаю такая, очень волнуюсь и думаю: ну нереально просто!»
Первый день прослушивания проходил с утра, голос у Дианы, по ее словам, еще спал. Перед жюри она исполняла композицию «Последний танец», с которой покорила всех и на первом отборочном туре проекта «Ты супер». Голос проснулся, это было очевидно, а жюри о чем-то долго переговаривалось, после чего объявили, что Диану пропустили в следующий тур.
Игорь Крутой, член жюри проекта «Ты супер!», председатель жюри конкурса «Детская Новая волна»: «То, что она сделала на французском, — это замечательно. Ей надо найти ту же позицию на русском языке, чтобы она могла так же волновать телезрителей».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, на следующий день в рамках очередного отборочного тура Диана спела на русском почти позабытую песню Аллы Пугачёвой «Реченька». Диана Анкудинова вошла в число финалистов «Детской Новой волны».
Игорь Крутой: «Она по-настоящему талантливая девочка. И хочется, чтобы она в обозримом будущем была на виду. Так как проекты идут рядом и на одном канале, я бы хотел, чтобы она показалась и там».
В ближайшее время Диана отправляется в Крым в лагерь «Артек», где будет проходить «Детская Новая волна».
Диана Анкудинова: «Я вспомнила. Я в „Артеке“, 9-я смена у нас была, мы были на „Новой волне“ в зрителях. Это было круто! А теперь я там сама участвую. Так, щелчок пальцев — и ты уже там».
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 26 мая, в 20:00.
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