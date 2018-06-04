26 мая зрители НТВ увидели грандиозный финальный концерт второго сезона вокального шоу «Ты супер!», а уже 31 мая победительница конкурса Диана Анкудинова приняла участие в международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна — 2018», проходившем в международном детском центре «Артек».
В вокальном мастерстве и артистизме соревновались 14 участников из девяти стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Украины, России. Нашу страну представляла Диана Анкудинова из Тольятти. В состав членов жюри в этом году входили Лев Лещенко, Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова. Председателем жюри был композитор и продюсер Игорь Крутой.
Победительница проекта «Ты супер!» Диана Анкудинова завоевала сердца аудитории свои необычным голосом и получила приз зрительских симпатий. Одаренные дети доказали, что шоу «Ты супер!» — это не просто телевизионный проект, но и драгоценная путевка в творческую жизнь.
Диана Анкудинова: «Я очень рада, что приняла участие в таком значимом фестивале. Я получила грандиозное удовольствие. Для меня очень ценно получить приз зрительских симпатий. Это награда мне кажется особенно ценной, ведь именно слушатели определяют судьбу артиста».
Зрители увидят телеверсию конкурса «Детская Новая волна» 16 июня в 20:00 на телеканале НТВ.
Победительница проекта «Ты супер!» Диана Анкудинова завоевала сердца аудитории свои необычным голосом и получила приз зрительских симпатий. Одаренные дети доказали, что шоу «Ты супер!» — это не просто телевизионный проект, но и драгоценная путевка в творческую жизнь.
Диана Анкудинова: «Я очень рада, что приняла участие в таком значимом фестивале. Я получила грандиозное удовольствие. Для меня очень ценно получить приз зрительских симпатий. Это награда мне кажется особенно ценной, ведь именно слушатели определяют судьбу артиста».
Зрители увидят телеверсию конкурса «Детская Новая волна» 16 июня в 20:00 на телеканале НТВ.
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