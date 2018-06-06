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    Врачи уральской больницы не считают себя виновными в смерти женщины на пороге медучреждения. Екатеринбург, больницы, медицина, расследование, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВрачи уральской больницы не считают себя виновными в смерти женщины на пороге медучреждения

    Врачи уральской больницы не считают себя виновными в смерти женщины на пороге медучреждения

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    Врачи уральской больницы не считают себя виновными в смерти женщины на пороге медучреждения

    Врачи уральской больницы не считают себя виновными в смерти женщины на пороге медучреждения

      Прокуратура Екатеринбурга и управление городского здравоохранения разбираются в вопиющей истории, которая произошла на пороге городской больницы. Женщина почти час пролежала на тротуаре и умерла, так и не дождавшись медицинской помощи.

      Перепуганным людям, которые умоляли оказать ей помощь, врачи заявили, что им своей работы хватает. Выяснилось, что женщина как раз и была пациенткой этой больницы. С тяжелым онкологическим заболеванием она ходила туда на процедуры.

      От официальных комментариев в больнице отказались. Убегая от журналистов, заместитель главного врача лишь бросил несколько фраз. Вины своих подчиненных не усматривает, так как у женщины было слишком серьезное заболевание.

      Владимир Рыбальченко, заместитель главного врача: «Вы же все с высшим образованием. Что можно предпринять в отношении умершего человека? Смерть фиксирует скорая помощь».

      Этот случай приведет к череде проверок в медицинском учреждении. Не исключено, что спасти женщину было действительно невозможно, даже если бы врачи отреагировали оперативнее. У пациентки четвертая стадии рака. Прокуроры выяснят, позволяло ли состояние женщины вообще отпускать ее домой.

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