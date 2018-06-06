Очевидцы рассказали о перепалке с врачами из-за умершей у больницы женщины

Почему женщина, остро нуждающаяся в медицинской помощи, умерла на пороге больницы, теперь выясняют сотрудники Следственного комитета и прокуратуры Екатеринбурга. Там начали проверку по факту вопиющего инцидента. Огласку он получил благодаря записям, которую сделали очевидцы.
Прохожие включили камеры мобильных телефонов, когда на их глазах женщина потеряла сознание, а врачи отказались выйти к ней из клиники. По некоторым данным, скорая также не торопилась приехать по вызову. И после того, как женщина все-таки скончалась, все тем же очевидцам пришлось охранять тело до приезда специальной службы.
Если верить авторам видео, то именно так выглядит безразличие. В кабинет к медикам заходят люди и рассказывают, что прямо у больницы женщина потеряла сознание, ей требуется срочная помощь. Однако врачи не реагируют на сообщение. Напротив, решают выпроводить свидетелей ЧП. То ли не верят их словам, то ли очень заняты изучением бумаг на столе.
Пока в ординаторской шел спор, рядом с пострадавшей на улице дежурили другие очевидцы. Они беспрестанно звонили в скорую и тоже снимали видео, пребывая в полной растерянности, но продолжали надеяться на то, что помощь все же придет. Вскоре возмущенные люди предприняли новую попытку убедить медиков выполнить работу, и снова безрезультатно. Никто из медиков даже не хотел узнать подробностей. Будто это их вообще не касалось.
Если бы медики прислушались к просьбам и проверили информацию, то сразу бы узнали, что лежавшая у забора женщина — пациентка этой самой клиники, у нее онкологическое заболевание. Она посещала врача и делала необходимые процедуры, а после отправилась домой. Вызвала такси, но состояние ухудшилось, потеряла сознание. В итоге женщина умерла, так и не дождавшись помощи.
Существует и другая версия того, как развивались события. По предварительным данным, спустя примерно полчаса после вызова скорой к пациентке приезжали врачи скорой. Они констатировали смерть, но забирать женщину не стали. Возможно, и вызвали специализированный автомобиль, но даже не накрыли тело, просто уехали, оставив его лежать под забором в окружении очевидцев.
Между тем есть в этой истории еще одна деталь. Во время того, как очевидцы штурмовали ординаторскую, там находился сотрудник полиции. Правоохранитель, судя по всему, тоже пытался вразумить докторов, но, видимо, и ему это не удалось.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Если верить авторам видео, то именно так выглядит безразличие. В кабинет к медикам заходят люди и рассказывают, что прямо у больницы женщина потеряла сознание, ей требуется срочная помощь. Однако врачи не реагируют на сообщение. Напротив, решают выпроводить свидетелей ЧП. То ли не верят их словам, то ли очень заняты изучением бумаг на столе.
Пока в ординаторской шел спор, рядом с пострадавшей на улице дежурили другие очевидцы. Они беспрестанно звонили в скорую и тоже снимали видео, пребывая в полной растерянности, но продолжали надеяться на то, что помощь все же придет. Вскоре возмущенные люди предприняли новую попытку убедить медиков выполнить работу, и снова безрезультатно. Никто из медиков даже не хотел узнать подробностей. Будто это их вообще не касалось.
Если бы медики прислушались к просьбам и проверили информацию, то сразу бы узнали, что лежавшая у забора женщина — пациентка этой самой клиники, у нее онкологическое заболевание. Она посещала врача и делала необходимые процедуры, а после отправилась домой. Вызвала такси, но состояние ухудшилось, потеряла сознание. В итоге женщина умерла, так и не дождавшись помощи.
Существует и другая версия того, как развивались события. По предварительным данным, спустя примерно полчаса после вызова скорой к пациентке приезжали врачи скорой. Они констатировали смерть, но забирать женщину не стали. Возможно, и вызвали специализированный автомобиль, но даже не накрыли тело, просто уехали, оставив его лежать под забором в окружении очевидцев.
Между тем есть в этой истории еще одна деталь. Во время того, как очевидцы штурмовали ординаторскую, там находился сотрудник полиции. Правоохранитель, судя по всему, тоже пытался вразумить докторов, но, видимо, и ему это не удалось.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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