Женщина умерла рядом с больницей в Екатеринбурге

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проверяет сообщения СМИ о якобы неоказании медицинской помощи женщине, которая умерла рядом с центральной городской клинической больницей №23.

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расследование

смерть

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, вечером 5 июня прохожие обнаружили на входе на территорию больницы лежащую на земле женщину. Она была в сознании и общалась с людьми, которые ей пытались помочь. Прохожие вызвали скорую, к приезду скорой женщина уже не подавала признаков жизни, при этом приемный покой больницы был в нескольких сотнях метров от пациента.



Из сообщения прокуратуры: «СМИ сообщают, что после осмотра автомобиль скорой медицинской помощи уехал, а женщина осталась лежать на земле, по данному факту проводится проверка».



В пресс-службе добавили, что женщина 5 июня посещала больницу для медобследования, она длительное время лечилась из-за тяжелого онкологического заболевания.



Из сообщения прокуратуры: «После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы, перешла дорогу и дожидалась такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже».