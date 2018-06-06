Полковник Захарченко попросил не конфисковывать его миллиарды

Полковник МВД Дмитрий Захарченко попросил отменить решение суда о конфискации его имущества. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко.
Как сообщает ТАСС, Захарченко просит отменить решение Никулинского суда о конфискации «в связи с новыми обстоятельствами».
Как пояснил Горбатенко, изъятые у Захарченко деньги и золотой слиток не признаны вещественным доказательством по его делу о взятках.
Дмитрий Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток и воспрепятствования осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под арестом. В ходе обысков у него было изъято около 8 миллиардов рублей в разной валюте и полукилограммовый золотой слиток. Кроме этого, был наложен арест на дорогостоящую недвижимость и автомобили.
В декабре Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств. Так, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких должны были передать в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в федеральный бюджет.
Однако, как сообщает РИА Новости, на момент рассмотрения иска Генпрокуратуры деньги уже не являлись вещественным доказательством по уголовному делу о взятках. Как оказалось, постановление о признании вещдоками изъятого у Захарченко слитка и наличных денежных средств отменил Следственный комитет. Это произошло еще 1 сентября 2017 года.
Как пояснил Горбатенко, изъятые у Захарченко деньги и золотой слиток не признаны вещественным доказательством по его делу о взятках.
Дмитрий Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток и воспрепятствования осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под арестом. В ходе обысков у него было изъято около 8 миллиардов рублей в разной валюте и полукилограммовый золотой слиток. Кроме этого, был наложен арест на дорогостоящую недвижимость и автомобили.
В декабре Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств. Так, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких должны были передать в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в федеральный бюджет.
Однако, как сообщает РИА Новости, на момент рассмотрения иска Генпрокуратуры деньги уже не являлись вещественным доказательством по уголовному делу о взятках. Как оказалось, постановление о признании вещдоками изъятого у Захарченко слитка и наличных денежных средств отменил Следственный комитет. Это произошло еще 1 сентября 2017 года.
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