Суд изъял у семьи полковника Захарченко активы более чем на 9 млрд рублей

Никулинский суд Москвы сегодня полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в пользу государства имущества
экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и его близких.
Речь идет об активах на сумму более 9 млрд рублей. Никулинский суд согласился с позицией Генпрокуратуры о том, что полученное Захарченко преступным путем имущество было оформлено на его родственников. Поэтому было принято решение удовлетворить требование Генпрокуратуры и изъять у семьи полковника Дмитрия Захарченко эти средства в пользу государства.
Судья: «Удовлетворить иск прокуратуры в полном объеме».
Среди активов семьи Захарчено была не только наличность на несколько миллиардов рублей, но квартиры, элитные автомобили и машино-места в Москве, отмечает РИА Новости.
Дмитрию Захарченко инкриминируют четыре эпизода получения взяток, превышение должностных полномочий и воспрепятствование правосудию. Источник ТАСС, близкий к следствию, заявил, что бывшему замначальнику управления «Т» ГУЭБиПК МВД России в январе предъявят окончательное обвинение.
Источник: «Захарченко в середине января будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. В настоящее время ему инкриминируются четыре эпизода взятки, а также еще два эпизода средней тяжести — превышение должностных полномочий и воспрепятствование правосудию».
По словам источника, новых обвинений в деле полковника Захарченко пока нет. Напомним, экс-сотрудник МВД, которого подозревают в коррупционных преступлениях, находится под арестом с сентября прошлого года. При обысках в кабинете, машине полковника, а также в квартирах родных Захарченко была обнаружена крупная сумма денег — несколько миллиардов рублей.
Судья: «Удовлетворить иск прокуратуры в полном объеме».
Среди активов семьи Захарчено была не только наличность на несколько миллиардов рублей, но квартиры, элитные автомобили и машино-места в Москве, отмечает РИА Новости.
Дмитрию Захарченко инкриминируют четыре эпизода получения взяток, превышение должностных полномочий и воспрепятствование правосудию. Источник ТАСС, близкий к следствию, заявил, что бывшему замначальнику управления «Т» ГУЭБиПК МВД России в январе предъявят окончательное обвинение.
Источник: «Захарченко в середине января будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. В настоящее время ему инкриминируются четыре эпизода взятки, а также еще два эпизода средней тяжести — превышение должностных полномочий и воспрепятствование правосудию».
По словам источника, новых обвинений в деле полковника Захарченко пока нет. Напомним, экс-сотрудник МВД, которого подозревают в коррупционных преступлениях, находится под арестом с сентября прошлого года. При обысках в кабинете, машине полковника, а также в квартирах родных Захарченко была обнаружена крупная сумма денег — несколько миллиардов рублей.
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