Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Суд изъял у семьи полковника Захарченко активы более чем на 9 млрд рублей

    4 комментария
    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Суд изъял у семьи полковника Захарченко активы более чем на 9 млрд рублей

    Суд изъял у семьи полковника Захарченко активы более чем на 9 млрд рублей

    Суд изъял у семьи полковника Захарченко активы более чем на 9 млрд рублей
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Никулинский суд Москвы сегодня полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в пользу государства имущества экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и его близких.

    Речь идет об активах на сумму более 9 млрд рублей. Никулинский суд согласился с позицией Генпрокуратуры о том, что полученное Захарченко преступным путем имущество было оформлено на его родственников. Поэтому было принято решение удовлетворить требование Генпрокуратуры и изъять у семьи полковника Дмитрия Захарченко эти средства в пользу государства.

    Судья: «Удовлетворить иск прокуратуры в полном объеме».

    Среди активов семьи Захарчено была не только наличность на несколько миллиардов рублей, но квартиры, элитные автомобили и машино-места в Москве, отмечает РИА Новости.

    Дмитрию Захарченко инкриминируют четыре эпизода получения взяток, превышение должностных полномочий и воспрепятствование правосудию. Источник ТАСС, близкий к следствию, заявил, что бывшему замначальнику управления «Т» ГУЭБиПК МВД России в январе предъявят окончательное обвинение.

    Источник: «Захарченко в середине января будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. В настоящее время ему инкриминируются четыре эпизода взятки, а также еще два эпизода средней тяжести — превышение должностных полномочий и воспрепятствование правосудию».

    смотреть«Работал как Березовский»: отец Захарченко объяснил происхождение элитных апартаментов
    «Работал как Березовский»: отец Захарченко объяснил происхождение элитных апартаментов
    По словам источника, новых обвинений в деле полковника Захарченко пока нет. Напомним, экс-сотрудник МВД, которого подозревают в коррупционных преступлениях, находится под арестом с сентября прошлого года. При обысках в кабинете, машине полковника, а также в квартирах родных Захарченко была обнаружена крупная сумма денег — несколько миллиардов рублей.

    Новости по теме

    Дело Дмитрия Захарченко

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru