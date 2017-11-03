Следствие нашло все многомиллиардное богатство полковника Захарченко

Следственные органы обнаружили все многомиллиардное состояние
экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, который проходит в настоящее время в качестве обвиняемого в коррупционных преступлениях.
В правоохранительных органах сообщили, что еще один многомиллионный тайник был найден у матери полковника. В квартире на Мичуринском проспекте в Москве в ходе обыска были изъяты 19,5 млн рублей, часы Rolex, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. По словам источника РИА Новости, Захарченко отрицает, что эти богатства его, а мать заверила, что деньги «были накоплены и получены от продажи недвижимости».
Другой источник сообщил, что следственные органы обнаружили все многомиллиардное состояние Захарченко.
Источник ТАСС в правоохранительных органах: «В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более $140 млн, более 2 миллионов евро, 13 квартир, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма».
Ранее сообщалось, что в случае удовлетворения иска Генпрокуратуры, эта собственность, возможно, уйдет с молотка через электронный аукцион, но часть активов может остаться за Росимуществом.
Бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.
Другой источник сообщил, что следственные органы обнаружили все многомиллиардное состояние Захарченко.
Источник ТАСС в правоохранительных органах: «В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более $140 млн, более 2 миллионов евро, 13 квартир, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма».
Ранее сообщалось, что в случае удовлетворения иска Генпрокуратуры, эта собственность, возможно, уйдет с молотка через электронный аукцион, но часть активов может остаться за Росимуществом.
Бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.
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