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    Следствие нашло все многомиллиардное богатство полковника Захарченко

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Следствие нашло все многомиллиардное богатство полковника Захарченко

    Следствие нашло все многомиллиардное богатство полковника Захарченко

    Следствие нашло все многомиллиардное богатство полковника Захарченко
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Следственные органы обнаружили все многомиллиардное состояние экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, который проходит в настоящее время в качестве обвиняемого в коррупционных преступлениях.

    В правоохранительных органах сообщили, что еще один многомиллионный тайник был найден у матери полковника. В квартире на Мичуринском проспекте в Москве в ходе обыска были изъяты 19,5 млн рублей, часы Rolex, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. По словам источника РИА Новости, Захарченко отрицает, что эти богатства его, а мать заверила, что деньги «были накоплены и получены от продажи недвижимости».

    Другой источник сообщил, что следственные органы обнаружили все многомиллиардное состояние Захарченко.

    Источник ТАСС в правоохранительных органах: «В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более $140 млн, более 2 миллионов евро, 13 квартир, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма».

    Ранее сообщалось, что в случае удовлетворения иска Генпрокуратуры, эта собственность, возможно, уйдет с молотка через электронный аукцион, но часть активов может остаться за Росимуществом.

    смотретьПолковника-миллиардера Захарченко и его начальника уволили из МВД
    Полковника-миллиардера Захарченко и его начальника уволили из МВД
    Бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.

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