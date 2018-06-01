Стало известно, кто обнаружил пропажу «денег Захарченко»

Пропажу части денег, изъятых в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, обнаружили сотрудники «Сбербанка».
Как сообщает РИА Новости, деньги были доставлены в «Сбербанк» в конце апреля. Процедура пересчета была стандартной и осуществлялась под видеоконтролем.
Из сообщения пресс-службы «Сбербанка»: «Именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям».
По данным агентства, деньги были доставлены в банк компанией «Росинкас» в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.
Ранее СМИ сообщили, что следователи начали проверку в связи с исчезновением порядка 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко.
Дмитрий Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток и воспрепятствования осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под арестом. В ходе обысков у него было изъято более 9 миллиардов рублей.
Из сообщения пресс-службы «Сбербанка»: «Именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям».
По данным агентства, деньги были доставлены в банк компанией «Росинкас» в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.
Ранее СМИ сообщили, что следователи начали проверку в связи с исчезновением порядка 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко.
Дмитрий Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток и воспрепятствования осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под арестом. В ходе обысков у него было изъято более 9 миллиардов рублей.
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