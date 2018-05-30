Источник: пропала часть денег из изъятых миллиардов полковника Захарченко

Часть денег, изъятых у
экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко, пропала.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, факт пропажи денег уже расследуется.
Источник: «Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко».
Источник добавил, что следователи проверят условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.
Между тем в Сети появилось фото направленного «Сбербанку» запроса от Следственного комитета. Судя по запросу, ведомство попросило сообщить сведения о сотрудниках, которых задействовали при пересчете изъятых у Захарченко средств. Деньги хранились в 44 коробках, их пересчет происходил с 27 апреля по 2 мая. Официального подтверждения подлинности запроса пока не поступало.
Никулинский суд в начале декабря прошлого года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного имущества Захарченко и изъятых у него денег. Общая сумма превышает 9 миллиардов рублей. При этом сам Захарченко заявил, что деньги ему не принадлежат.
Дмитрий Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток и воспрепятствования осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под арестом.
Источник: «Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко».
Источник добавил, что следователи проверят условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.
Между тем в Сети появилось фото направленного «Сбербанку» запроса от Следственного комитета. Судя по запросу, ведомство попросило сообщить сведения о сотрудниках, которых задействовали при пересчете изъятых у Захарченко средств. Деньги хранились в 44 коробках, их пересчет происходил с 27 апреля по 2 мая. Официального подтверждения подлинности запроса пока не поступало.
Никулинский суд в начале декабря прошлого года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного имущества Захарченко и изъятых у него денег. Общая сумма превышает 9 миллиардов рублей. При этом сам Захарченко заявил, что деньги ему не принадлежат.
Дмитрий Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток и воспрепятствования осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под арестом.
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