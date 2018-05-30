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    Источник: пропала часть денег из изъятых миллиардов полковника Захарченко

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    Источник: пропала часть денег из изъятых миллиардов полковника Захарченко

    Источник: пропала часть денег из изъятых миллиардов полковника Захарченко

    Часть денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко, пропала.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, факт пропажи денег уже расследуется.

    Источник: «Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко».

    Источник добавил, что следователи проверят условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.

    Между тем в Сети появилось фото направленного «Сбербанку» запроса от Следственного комитета. Судя по запросу, ведомство попросило сообщить сведения о сотрудниках, которых задействовали при пересчете изъятых у Захарченко средств. Деньги хранились в 44 коробках, их пересчет происходил с 27 апреля по 2 мая. Официального подтверждения подлинности запроса пока не поступало.

    Источник: пропала часть денег из изъятых миллиардов полковника Захарченко. МВД, Сбербанк, Следственный комитет, взятки, коррупция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Никулинский суд в начале декабря прошлого года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного имущества Захарченко и изъятых у него денег. Общая сумма превышает 9 миллиардов рублей. При этом сам Захарченко заявил, что деньги ему не принадлежат.

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