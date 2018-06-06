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    Нидерланды сняли с Украины ответственность за крушение MH17 в Донбассе

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    Нидерланды сняли с Украины ответственность за крушение MH17 в Донбассе

    Нидерланды сняли с Украины ответственность за крушение MH17 в Донбассе

    Юридических оснований для привлечения Украины к ответственности в связи с крушением Boeing 777 в Донбассе нет. Соответствующее письмо глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил депутатам нижней палаты нидерландского парламента.

    В МИД Украины «Интерфаксу» сообщили, что вывод был сделан на основании доклада Нидерландского консультационного совета по вопросам безопасности, результатов уголовного расследования Совместной следственной группы (JIT), информации из открытых источников и «собственного исследования вопроса».

    Из письма Стефа Блока: «Правительство считает, что на данный момент дополнительное расследование не нужно».

    Ранее Стеф Блок не исключал, что ответственность за крушение малайзийского Boeing в Донбассе может быть возложена на Украину, поскольку она не закрыла воздушное пространство над районом боевых действий.

    Пассажирский Boeing 777 авикомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.

    В мае международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования катастрофы. В докладе, в частности, утверждается, что самолет якобы был сбит над ДНР из установки «Бук», которая входила в состав 53-й зенитной ракетной бригады ПВО РФ, дислоцирующейся под Курском. В России эти выводы раскритиковали.

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