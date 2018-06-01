    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина

    Киев могут привлечь к ответственности за крушение MH17

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    Киев могут привлечь к ответственности за крушение MH17

    Киев могут привлечь к ответственности за крушение MH17

    Нидерланды не исключают, что ответственность за крушение малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе может быть возложена на Киев. Об этом заявил глава МИД страны Стеф Блок.

    Как сообщает издание Parool, во время дебатов в парламенте было отмечено, что Украина не закрыла воздушное пространство в зоне боевых действий.

    Блок уточнил, что в настоящее время достаточных «легальных оснований» для привлечения Украины к ответственности нет, но добавил, что он «ничего не исключает».

    Напомним, пассажирский Boeing 777 авикомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.

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    На минувшей неделе Международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования катастрофы. В докладе утверждается, что самолет был сбит над ДНР из установки «Бук», которая входила в состав 53-й зенитной ракетной бригады ПВО РФ, дислоцирующейся под Курском. В России эти обвинения отвергли.

    Малайзия тоже выступила против обвинений в адрес Москвы. Министр транспорта страны Энтони Локе подчеркнул, что убедительных доказательств причастности России нет.

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