    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина

    Малайзия выступила против обвинений в адрес РФ из-за крушения Boeing в Донбассе

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    Малайзия выступила против обвинений в адрес РФ <nobr>из-за</nobr> крушения Boeing в Донбассе

    Малайзия выступила против обвинений в адрес РФ из-за крушения Boeing в Донбассе

    Малайзия выступила против обвинений в адрес РФ <nobr>из-за</nobr> крушения Boeing в Донбассе
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

    • Убедительных доказательств причастности России к крушению малайзийского Boeing в Донбассе не существует. Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Локе, сообщают местные СМИ.

    Энтони Локе: «Нет убедительных доказательств, чтобы указывать на Россию, согласно данным JIT (Joint Investigative Team, Совместная следственная группа)».

    По словам политика, любые дальнейшие действия будут опираться только на неопровержимые доказательства, поскольку в таких случаях необходимо учитывать эффект, который может быть оказан на дипломатические отношения между странами.

    Пассажирский самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.

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    Путин прокомментировал доклад международного расследования о крушении MH17 в Донбассе
    На прошлой неделе Международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования катастрофы. В докладе, в частности, утверждается, что самолет якобы был сбит над ДНР из установки «Бук», которая входила в состав 53-й зенитной ракетной бригады ПВО РФ, дислоцирующейся под Курском. В России эти выводы раскритиковали.

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