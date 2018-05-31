Малайзия выступила против обвинений в адрес РФ из-за крушения Boeing в Донбассе

Убедительных доказательств причастности России к крушению малайзийского Boeing в Донбассе не существует. Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Локе, сообщают местные СМИ.
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Энтони Локе: «Нет убедительных доказательств, чтобы указывать на Россию, согласно данным JIT (Joint Investigative Team, Совместная следственная группа)».
По словам политика, любые дальнейшие действия будут опираться только на неопровержимые доказательства, поскольку в таких случаях необходимо учитывать эффект, который может быть оказан на дипломатические отношения между странами.
Пассажирский самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.
На прошлой неделе Международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования катастрофы. В докладе, в частности, утверждается, что самолет якобы был сбит над ДНР из установки «Бук», которая входила в состав 53-й зенитной ракетной бригады ПВО РФ, дислоцирующейся под Курском. В России эти выводы раскритиковали.
По словам политика, любые дальнейшие действия будут опираться только на неопровержимые доказательства, поскольку в таких случаях необходимо учитывать эффект, который может быть оказан на дипломатические отношения между странами.
Пассажирский самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.
На прошлой неделе Международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования катастрофы. В докладе, в частности, утверждается, что самолет якобы был сбит над ДНР из установки «Бук», которая входила в состав 53-й зенитной ракетной бригады ПВО РФ, дислоцирующейся под Курском. В России эти выводы раскритиковали.
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