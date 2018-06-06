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    ЦБ ожидает стабилизации цен на бензин

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    ЦБ ожидает стабилизации цен на бензин

    ЦБ ожидает стабилизации цен на бензин

    Ситуация с ценами на бензин в России в ближайшее время стабилизируется на фоне экстренных мер, предпринимаемых правительством, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

    Ксения Юдаева: «Что касается цен на бензин, то там наблюдались достаточно серьезные изменения. Сейчас, по всей видимости, ситуация будет стабилизироваться по нескольким причинам. Во-первых, правительство приняло меры по стабилизации и снижению налогов. Во-вторых, мы видим, что остановился рост цен на нефть на международных рынках, и даже произошла их некоторая коррекция. Третья причина — произошла в моменте некоторая стабилизация валютного курса».

    Юдаева отметила, что все факторы, которые привели к быстрому росту цен на бензин, «сейчас работают на его стабилизацию».

    По данным Росстата, за май бензин прибавил 5,5%, а с начала года — больше 7%.

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