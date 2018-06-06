Макрон сравнил «ужасный» разговор с Трампом с рецептом сосисок

Эммануэль Макрон отказался рассказывать подробности телефонных переговоров с Дональдом Трампом, сославшись на цитату, которую приписывают немецкому канцлеру Отто фон Бисмарку.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть».
При этом, как сообщает Ouest France, Макрон отметил, что диалог с Трампом получился «откровенным».
Источник CNN сообщил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между Макроном и Трампом вышел «ужасным». Французский лидер раскритиковал политику хозяина Белого дома, на что получил в ответ порцию нелестных слов.
Ранее сообщалось, что лидеры США и Франции во время телефонных переговоров обсуждали проблему с потоком беженцев из Ливии, также коснулись болезненной темы — вопроса торговли между США и Европой. Напомним, Макрон считает незаконным введение американцами пошлин на сталь и алюминий.
При этом, как сообщает Ouest France, Макрон отметил, что диалог с Трампом получился «откровенным».
Источник CNN сообщил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между Макроном и Трампом вышел «ужасным». Французский лидер раскритиковал политику хозяина Белого дома, на что получил в ответ порцию нелестных слов.
Ранее сообщалось, что лидеры США и Франции во время телефонных переговоров обсуждали проблему с потоком беженцев из Ливии, также коснулись болезненной темы — вопроса торговли между США и Европой. Напомним, Макрон считает незаконным введение американцами пошлин на сталь и алюминий.
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