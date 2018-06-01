    Вечер памяти Александра Абдулова — сегодня в 21:30 на НТВ

    Трамп заявил Макрону о необходимости сбалансировать торговлю США с Европой

    комментировать

    Трамп заявил Макрону о необходимости сбалансировать торговлю США с Европой

    Трамп заявил Макрону о необходимости сбалансировать торговлю США с Европой

    В Белом доме сообщили, что накануне президенты США и Франции провели телефонный разговор. Во время этой беседы Дональд Трамп заявил Эммануэлю Макрону о необходимости установить баланс в торговле.

    Трамп обсудил с Макроном проблему с потоком беженцев из Ливии, также лидеры США и Франции коснулись болезненной темы — вопроса торговли между США и Европой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

    Из заявления Белого дома: «Президент Трамп подчеркнул необходимость восстановления торгового баланса с Европой».

    В Вашингтоне приняли решение ввести пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%), которые ввозятся в США из Европы, Канады, Мексики. Эммануэль Макрон ранее эмоционально отреагировал на этот шаг Вашингтона, объявив пошлины незаконными и назвав их ошибкой.

    смотретьЕС, Канада и Мексика готовы ответить США ударом по всему американскому экспорту
    ЕС, Канада и Мексика готовы ответить США ударом по всему американскому экспорту
    Несмотря на резкую реакцию европейских лидеров, американские власти не стали отменять решение о введении пошлин. В результате Евросоюз начинает спор с США по вопросу пошлин в рамках ВТО.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru