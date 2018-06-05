Новак: арест активов «Газпрома» негативно отразится на поставках газа на Украину

Действия Киева по взысканию с «Газпрома» 2,56 млрд долларов отрицательно скажутся на взаимодействии с Россией, в том числе по поставкам и транзиту газа. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «На наш взгляд, те меры, которые сегодня принимают украинские коллеги по взысканию задолженности — они не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа на Украину, транзитом и так далее».
Он также отметил, что партнеры в Европе удивлены действиями Киева, передает РИА Новости.
Александр Новак: «Для дальнейших партнерских отношений такие действия наносят нехороший эффект. Мы видим, что со стороны европейских государств, которые нацелены на то, чтобы были отрегулированы эти отношения, есть некое удивление тому, что сегодня это так происходит».
Напомним, в марте Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов за транзит газа. Российская компания из-за «существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами», обжаловала решение суда. Из-за опасения новых штрафов по транзиту через Украину «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом».
Он также отметил, что партнеры в Европе удивлены действиями Киева, передает РИА Новости.
Александр Новак: «Для дальнейших партнерских отношений такие действия наносят нехороший эффект. Мы видим, что со стороны европейских государств, которые нацелены на то, чтобы были отрегулированы эти отношения, есть некое удивление тому, что сегодня это так происходит».
Напомним, в марте Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов за транзит газа. Российская компания из-за «существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами», обжаловала решение суда. Из-за опасения новых штрафов по транзиту через Украину «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом».
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