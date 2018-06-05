UEFA наказал «Спартак» за фанатские беспорядки в Испании

Союз европейских футбольных ассоциаций запретил московскому «Спартаку» продавать билеты своим болельщикам на два ближайших гостевых матча в еврокубках. Еще на одни матч запрет введен условно. Клуб также оштрафован на 50 тысяч евро.
Таким образом UEFA наказал красно-белых за поведение болельщиков перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Атлетиком». Встреча состоялась 22 февраля в Бильбао. Перед ее началом болельщики обоих клубов устроили потасовку. Во время беспорядков погиб полицейский. Причиной его смерти назвали сердечный приступ, спровоцированный взрывом фейерверка, который был брошен фанатом. Полиция задержала четверых болельщиков из России.
Матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Однако по сумме двух встреч в следующий раунд пробился «Атлетик», который в Москве победил со счетом 3:1.
Следующий еврокубковый сезон «Спартак» начнет с квалификации Лиги чемпионов.
Матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Однако по сумме двух встреч в следующий раунд пробился «Атлетик», который в Москве победил со счетом 3:1.
Следующий еврокубковый сезон «Спартак» начнет с квалификации Лиги чемпионов.
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