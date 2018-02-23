УЕФА и Мадрид возмущены беспорядками и гибелью полицейского перед матчем «Спартака» и «Атлетика»

Испании премьер Мариано Рахой и УЕФА осудили фанатские беспорядки, произошедшие Бильбао перед матчем между местным «Атлетиком» и московским «Спартаком».
Рахой выразил соболезнования семье полицейского, погибшего во время столкновений, и поблагодарил стражей порядка, которые защищают «тех, кто действительно наслаждается спортом». Также испанский премьер в своем Twitter «решительно осудил» насилие.
С осуждением беспорядков выступили и в УЕФА. В футбольной организации подчеркнули, что находятся «в контакте с местными властями для прояснения ситуации», передает ТАСС.
УЕФА: «УЕФА решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао. УЕФА передает искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате данного инцидента».
Более резко выступил президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас. Он назвал гибель полицейского «безумием» и заявил, что российским фанатам вообще не надо было приезжать в Бильбао, передает AS.
Хавьер Тебас, президент Ла Лиги: «Российские ультрас не должны были ехать в Бильбао, им надо было остаться дома. Их поездка не сулила ничего хорошего. Произошло самое худшее — оборвалась жизнь».
Напомним, стычки между фанатами «Спартака» и «Атлетика» произошли в Бильбао перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы. Во время беспорядков погиб полицейский. По данным СМИ, причиной его смерти стал сердечный приступ, спровоцированный взрывом фейерверка, который был брошен фанатом.
Отметим, что матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Однако по сумме двух встреч в следующий раунд пробился «Атлетик», который в Москве победил со счетом 3:1.
С осуждением беспорядков выступили и в УЕФА. В футбольной организации подчеркнули, что находятся «в контакте с местными властями для прояснения ситуации», передает ТАСС.
УЕФА: «УЕФА решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао. УЕФА передает искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате данного инцидента».
Более резко выступил президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас. Он назвал гибель полицейского «безумием» и заявил, что российским фанатам вообще не надо было приезжать в Бильбао, передает AS.
Хавьер Тебас, президент Ла Лиги: «Российские ультрас не должны были ехать в Бильбао, им надо было остаться дома. Их поездка не сулила ничего хорошего. Произошло самое худшее — оборвалась жизнь».
Напомним, стычки между фанатами «Спартака» и «Атлетика» произошли в Бильбао перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы. Во время беспорядков погиб полицейский. По данным СМИ, причиной его смерти стал сердечный приступ, спровоцированный взрывом фейерверка, который был брошен фанатом.
Отметим, что матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Однако по сумме двух встреч в следующий раунд пробился «Атлетик», который в Москве победил со счетом 3:1.
Комментарии