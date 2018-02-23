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    При столкновении фанатов «Спартака» и «Атлетика» погиб полицейский. Испания, ФК Спартак, беспорядки, полиция, фанаты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри столкновении фанатов «Спартака» и «Атлетика» погиб полицейский

    При столкновении фанатов «Спартака» и «Атлетика» погиб полицейский

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    • Фото: @partidazocope / twitter.com
    При столкновении фанатов «Спартака» и «Атлетика» погиб полицейский

    При столкновении фанатов «Спартака» и «Атлетика» погиб полицейский

    При столкновении фанатов «Спартака» и «Атлетика» погиб полицейский
    • Фото: @partidazocope / twitter.com

      • Испанский полицейский, принимавший участие в пресечении фанатских беспорядков в Бильбао, скончался.

      Фанаты «Спартака» и местного «Атлетика» устроили столкновения перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы. Болельщики не только дрались друг с другом и бросались бутылками, но и пустили в ход пиротехнику. В дело пришлось вмешаться полиции.



      В результате один из стражей порядка, принимавший участие в пресечении беспорядков, был доставлен в больницу. Врачи спасти полицейского не смогли. По данным El Mundo, у него остановилось сердце.





      Еще несколько человек пострадали в столкновениях. Также сообщается о задержании не менее пяти человек. По предварительной информации, все они является поклонниками «Спартака».

      Напомним, сегодня в Бильбао «Спартак» встречался с «Атлетиком» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Красно-белые добились победы со счетом 2:1, однако вылетели из турнира по сумме двух встреч.

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