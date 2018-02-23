При столкновении фанатов «Спартака» и «Атлетика» погиб полицейский

Испанский полицейский, принимавший участие в пресечении фанатских беспорядков в Бильбао, скончался.
Фанаты «Спартака» и местного «Атлетика» устроили столкновения перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы. Болельщики не только дрались друг с другом и бросались бутылками, но и пустили в ход пиротехнику. В дело пришлось вмешаться полиции.
В результате один из стражей порядка, принимавший участие в пресечении беспорядков, был доставлен в больницу. Врачи спасти полицейского не смогли. По данным El Mundo, у него остановилось сердце.
Еще несколько человек пострадали в столкновениях. Также сообщается о задержании не менее пяти человек. По предварительной информации, все они является поклонниками «Спартака».
Напомним, сегодня в Бильбао «Спартак» встречался с «Атлетиком» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Красно-белые добились победы со счетом 2:1, однако вылетели из турнира по сумме двух встреч.
Ultras Spartak vs Herri Norte— Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.
22/02/18
Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/iq6dY4qqDo
В результате один из стражей порядка, принимавший участие в пресечении беспорядков, был доставлен в больницу. Врачи спасти полицейского не смогли. По данным El Mundo, у него остановилось сердце.
No es deporte.— LaTxapelaDeNeptuno (@LaTxapela) 22 февраля 2018 г.
No es fútbol.
No es animar.
No es pasión.
Nuestra ciudad, Bilbao, no se merece esto.
DEP el ertzaina. pic.twitter.com/PX3KFKO6lB
La tercera vez que nos atacan los ultras del Spartak en Bilbao— David Vilumbrales (@Vilum_) 22 февраля 2018 г.
Están separados en pequeños grupos y están saliendo de varias calles cercanas a San Mamés pic.twitter.com/vAyB2ysqLu
Еще несколько человек пострадали в столкновениях. Также сообщается о задержании не менее пяти человек. По предварительной информации, все они является поклонниками «Спартака».
Напомним, сегодня в Бильбао «Спартак» встречался с «Атлетиком» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Красно-белые добились победы со счетом 2:1, однако вылетели из турнира по сумме двух встреч.
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