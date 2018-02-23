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    «Спартак» одолел «Атлетик», но вылетел из Лиги Европы

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    «Спартак» одолел «Атлетик», но вылетел из Лиги Европы

    «Спартак» одолел «Атлетик», но вылетел из Лиги Европы

    «Спартак» одолел «Атлетик», но вылетел из Лиги Европы
  • Фото: Associated Press © 2018, Alvaro Barrientos

    • Московский «Спартак» в ответном матче обыграл испанский «Атлетик», но выбыл из розыгрыша Лиги Европы.

    Встреча 1/16 финала Лиги Европы, которая прошла в Бильбао, закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

    Открыть счет гости смогли в конце первого тайма, когда точный удар нанес Луис Адриано. После перерыва Хавьер Эчейта восстановил равновесие. На 85-й минуте Лоренсо Мельгарехо подарил «Спартаку» надежду на дополнительное время, однако больше забить москвичи не смогли.

    Отметим, что встреча в Москве закончилась поражением «Спартака» со счетом 1:3, поэтому по сумме двух матчей дальше прошел «Атлетик».

    За победу в Лиге Европы продолжают бороться три российских команды. Пробиться в 1/8 финала смогли ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив».

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