«Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Петербургский «Зенит» уверенно переиграл шотландский «Селтик» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 3:0 в пользу российской команды.
Первый мяч в ворота гостей влетел уже на 7-й минуте, когда точным ударом отметился Бранислав Иванович. Через 20 минут Далер Кузяев удвоил преимущество «Зенита». А на 61-й минуте Александр Кокорин довел дело до разгрома.
Отметим, что первый матч завершился поражением «Зенита» (0:1), однако сегодняшний успех позволил петербуржцам пробиться в 1/8 финала Лиги Европы.
Также сегодня в следующий раунд смог пробиться «Локомотив». Железнодорожники дважды переиграли «Ниццу» (1:0 и 3:2). А накануне путевку в 1/8 финала Лиги Европы добыл ЦСКА, который одолел «Црвену Звезду».
Первый мяч в ворота гостей влетел уже на 7-й минуте, когда точным ударом отметился Бранислав Иванович. Через 20 минут Далер Кузяев удвоил преимущество «Зенита». А на 61-й минуте Александр Кокорин довел дело до разгрома.
Отметим, что первый матч завершился поражением «Зенита» (0:1), однако сегодняшний успех позволил петербуржцам пробиться в 1/8 финала Лиги Европы.
Также сегодня в следующий раунд смог пробиться «Локомотив». Железнодорожники дважды переиграли «Ниццу» (1:0 и 3:2). А накануне путевку в 1/8 финала Лиги Европы добыл ЦСКА, который одолел «Црвену Звезду».
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