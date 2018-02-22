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    «Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев
    «Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

    «Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

    «Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев

    • Петербургский «Зенит» уверенно переиграл шотландский «Селтик» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 3:0 в пользу российской команды.

    Первый мяч в ворота гостей влетел уже на 7-й минуте, когда точным ударом отметился Бранислав Иванович. Через 20 минут Далер Кузяев удвоил преимущество «Зенита». А на 61-й минуте Александр Кокорин довел дело до разгрома.

    смотретьМатч с шотландским «Селтиком» решит судьбу «Зенита» в еврокубках
    Матч с шотландским «Селтиком» решит судьбу «Зенита» в еврокубках
    Отметим, что первый матч завершился поражением «Зенита» (0:1), однако сегодняшний успех позволил петербуржцам пробиться в 1/8 финала Лиги Европы.

    Также сегодня в следующий раунд смог пробиться «Локомотив». Железнодорожники дважды переиграли «Ниццу» (1:0 и 3:2). А накануне путевку в 1/8 финала Лиги Европы добыл ЦСКА, который одолел «Црвену Звезду».

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