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    «Локомотив» одержал волевую победу над «Ниццей» в матче Лиги Европы

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    • Фото: Reuters © 2018, Jean-Pierre Amet
    «Локомотив» одержал волевую победу над «Ниццей» в матче Лиги Европы

    «Локомотив» одержал волевую победу над «Ниццей» в матче Лиги Европы

    «Локомотив» одержал волевую победу над «Ниццей» в матче Лиги Европы
  • Фото: Reuters © 2018, Jean-Pierre Amet

    • Московский «Локомотив» в гостях вырвал победу у французской «Ниццы» в 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

    Встреча завершилась со счетом 3:2 при том, что по ходу игры «Локомотив» уступал «Ницце» со счетом 0:2. Победу московскому клубу принес хет-трик Мануэла Фернандеша (45-я минута, с пенальти, 69-я и 77-я). У французского клуба два гола забил Марио Балотелли (4-я и 28-я минуты, последний гол с пенальти). С 66-й минуты матча французская команда осталась вдесятером: защитник Расин Коли был удален с поля.

    Еще один матч 1/16 финала с участием российской команды завершился сегодня не в ее пользу. Московский «Спартак» потерпел поражение от гостей — испанского «Атлетика» — со счетом 1:3. В составе испанской команды два гола забил Ариц Адурис (22-я и 39-я минута), у «Спартака» гол забил Луис Адриано на 60-й минуте встречи. Илья Кутепов (45+1) отправил мяч в свои ворота.

    Две ответные игры пройдут 22 февраля: на этот раз «Локомотив» сыграет в Москве, а «Спартак» — в Испании.

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