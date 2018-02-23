Четверо задержанных в ходе беспорядков в Бильбао россиян предстанут перед судом

Полиция задержала четверых болельщиков из России во время беспорядков в испанском Бильбао перед матчем между местным «Атлетиком» и московским «Спартаком».
В полиции Бильбао заявили, что в ходе столкновений перед матчем футбольной Лиги Европы были задержаны четверо россиян. Они предстанут перед судом, передает ТАСС.
Пресс-служба полиции Бильбао: «Мы арестовали четырех граждан России, сейчас они находятся в полицейском участке. Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией».
Ответный матч 1/16 финала между «Атлетиком» и «Спартаком» состоялся накануне. Перед игрой в Бильбао произошли беспорядки, в ходе которых пострадали несколько стражей порядка, а один из правоохранителей скончался. Сообщается, что он не был ранен в драке, причиной его смерти стал инфаркт.
В соцсетях появилась информация, что в ходе столкновений полиция задерживала российского рэпера ST, но после досмотра его отпустили. Музыкант продемонстрировал стражам порядка голый торс, чтобы доказать, что у него нет оружия.
В УЕФА осудили случившееся в Бильбао и объявили, что выясняют детали произошедшего вместе с местными властями.
Пресс-служба полиции Бильбао: «Мы арестовали четырех граждан России, сейчас они находятся в полицейском участке. Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией».
Ответный матч 1/16 финала между «Атлетиком» и «Спартаком» состоялся накануне. Перед игрой в Бильбао произошли беспорядки, в ходе которых пострадали несколько стражей порядка, а один из правоохранителей скончался. Сообщается, что он не был ранен в драке, причиной его смерти стал инфаркт.
В соцсетях появилась информация, что в ходе столкновений полиция задерживала российского рэпера ST, но после досмотра его отпустили. Музыкант продемонстрировал стражам порядка голый торс, чтобы доказать, что у него нет оружия.
В УЕФА осудили случившееся в Бильбао и объявили, что выясняют детали произошедшего вместе с местными властями.
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