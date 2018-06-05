    Иран предупредил МАГАТЭ о запуске новых центрифуг по обогащению урана

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    Иран предупредил МАГАТЭ о запуске новых центрифуг по обогащению урана

    Иран предупредил МАГАТЭ о запуске новых центрифуг по обогащению урана

    Иран начинает наращивать мощности по обогащению урана. Верховный лидер исламской республики уже дал распоряжение увеличить количество центрифуг для этих целей, а также направить письмо в адрес МАГАТЭ.

    Уже 6 июня в городе Нетензе приступят к производству новых центрифуг.

    Решение аятоллы Хаменеи получило бурное одобрение. Власти Ирана неоднократно заявляли, что вернутся к уровню ядерных разработок, существовавшему до подписания в 2015 году «ядерной сделки», если США выйдут из договора. 8 мая Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из соглашения.

    Али Хаменеи, аятолла, верховный лидер Ирана: «Судя по сигналам, которые мы получаем от некоторых европейских стран, они рассчитывают, что иранский народ будет терпеть экономические санкции и при этом соблюдать ограничения на работы в области атомной энергии. Я хочу им сказать — не стоит на это рассчитывать, такого никогда не будет».

    После выхода американцев из сделки с Ираном, остальные ее участники — Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия — заявляли о намерении сохранить договор. МАГАТЭ неоднократно подтверждало, что Тегеран его не нарушал.

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