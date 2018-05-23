Верховный лидер Ирана поставил ЕС условия для сохранения ядерной сделки

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи озвучил ряд условий для Европы, при которых Иран не будет возобновлять ядерные испытания.
Иран может возобновить свою ядерную деятельность, если ЕС не исполнит ряд требований, которые должны гарантировать сохранение ядерной сделки. Об этом заявил глава и духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями трех ветвей власти страны, которую транслировало арабское телевидение.
Среди условий, которые назвал верховный лидер Ирана — гарантии со стороны властей стран ЕС по поводу продажи иранской нефти, а также гарантии продолжения торговых отношений со стороны европейских банков после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий. Кроме того, Тегеран требует от Евросоюза не касаться на переговорах темы иранской ракетной программы и региональной активности страны, передает ТАСС.
Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана: «Мы не хотим затевать борьбу с этими тремя странами (Великобританией, Германией и Францией — прим. НТВ.Ru), но, как неоднократно показывала история, Европа следует за США. Поэтому страны ЕС должны прекратить свое молчание и доказать, что они работают над ядерным соглашением… В случае малейшего промедления с ответом со стороны европейских стран Иран оставляет за собой право начать свою ядерную деятельность».
Напомним, власти европейских стран, в том числе Великобритании, Франции и Германии, не поддержали решение США выйти из ядерного соглашения с Ираном и ввести санкции против исламской республики. Решение не поддержал также европейский бизнес. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа останется участницей соглашения, и призвал власти Ирана также соблюдать условия сделки.
Среди условий, которые назвал верховный лидер Ирана — гарантии со стороны властей стран ЕС по поводу продажи иранской нефти, а также гарантии продолжения торговых отношений со стороны европейских банков после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий. Кроме того, Тегеран требует от Евросоюза не касаться на переговорах темы иранской ракетной программы и региональной активности страны, передает ТАСС.
Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана: «Мы не хотим затевать борьбу с этими тремя странами (Великобританией, Германией и Францией — прим. НТВ.Ru), но, как неоднократно показывала история, Европа следует за США. Поэтому страны ЕС должны прекратить свое молчание и доказать, что они работают над ядерным соглашением… В случае малейшего промедления с ответом со стороны европейских стран Иран оставляет за собой право начать свою ядерную деятельность».
Напомним, власти европейских стран, в том числе Великобритании, Франции и Германии, не поддержали решение США выйти из ядерного соглашения с Ираном и ввести санкции против исламской республики. Решение не поддержал также европейский бизнес. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа останется участницей соглашения, и призвал власти Ирана также соблюдать условия сделки.
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