«Газпром» не получал уведомлений об аресте активов в Нидерландах

В «Газпроме» осведомлены о действиях украинского «Нафтогаза» в Нидерландах по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража, однако никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры в компании не получали. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».
В компании отметили, что смогут представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они будут предоставлены.
Из сообщения «Газпрома»: «На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в „Газпром“ ни от кого не поступали. „Газпром“ будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством».
Ранее «Нафтогаз» сообщил, что голландские активы «Газпрома» арестованы судом для выплаты почти $2,6 млрд, присужденных украинской компании решением Стокгольмского арбитража.
В марте Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию заплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов за транзит газа. «Газпром» из-за «существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами», обжаловал решение суда. Из-за опасения новых штрафов по транзиту через Украину «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом».
Из сообщения «Газпрома»: «На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в „Газпром“ ни от кого не поступали. „Газпром“ будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством».
Ранее «Нафтогаз» сообщил, что голландские активы «Газпрома» арестованы судом для выплаты почти $2,6 млрд, присужденных украинской компании решением Стокгольмского арбитража.
В марте Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию заплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов за транзит газа. «Газпром» из-за «существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами», обжаловал решение суда. Из-за опасения новых штрафов по транзиту через Украину «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом».
Комментарии