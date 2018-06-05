    Трамп отменил прием в честь победителей Супербоула из-за демарша игроков

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    Трамп отменил прием в честь победителей Супербоула из-за демарша игроков

    Трамп отменил прием в честь победителей Супербоула <nobr>из-за</nobr> демарша игроков

    Президент США Дональд Трамп был вынужден отменить прием в Белом доме в честь клуба «Филадельфия Иглз», который стал чемпионом Национальной футбольной лиги (NFL), из-за отказа большинства игроков команды принять приглашение.

    На своей странице в Twitter Трамп написал, что «лишь небольшое число игроков решило прийти на прием, поэтому мы отменили мероприятие».

    Демарш игроков Трамп связал с продолжающимся скандалом в NFL из-за отказа многих футболистов стоя слушать национальный гимн США в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению.
    Трамп не раз критиковал игроков за такое поведение, напоминая, что они получают миллионы долларов, и настаивал на том, чтобы футболистов за это выгоняли из команд.

    В мае клубы NFL договорились штрафовать футболистов, которые выражают свою позицию подобным образом, но при этом разрешили игрокам оставаться в раздевалке во время исполнения гимна, чтобы не подвергаться санкциям. Трамп этой поблажкой остался недоволен.

    Дональд Трамп, президент США: «Находиться в раздевалке во время исполнения нашего национального гимна — это неуважение к стране, равно как и вставать на одно колено. Извините!»

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