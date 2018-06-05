Трамп отменил прием в честь победителей Супербоула из-за демарша игроков

Президент США Дональд Трамп был вынужден отменить прием в Белом доме в честь клуба «Филадельфия Иглз», который стал чемпионом Национальной футбольной лиги (NFL),
из-за отказа большинства игроков команды принять приглашение.
На своей странице в Twitter Трамп написал, что «лишь небольшое число игроков решило прийти на прием, поэтому мы отменили мероприятие».
Демарш игроков Трамп связал с продолжающимся скандалом в NFL из-за отказа многих футболистов стоя слушать национальный гимн США в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению.
Трамп не раз критиковал игроков за такое поведение, напоминая, что они получают миллионы долларов, и настаивал на том, чтобы футболистов за это выгоняли из команд.
В мае клубы NFL договорились штрафовать футболистов, которые выражают свою позицию подобным образом, но при этом разрешили игрокам оставаться в раздевалке во время исполнения гимна, чтобы не подвергаться санкциям. Трамп этой поблажкой остался недоволен.
Дональд Трамп, президент США: «Находиться в раздевалке во время исполнения нашего национального гимна — это неуважение к стране, равно как и вставать на одно колено. Извините!»
Демарш игроков Трамп связал с продолжающимся скандалом в NFL из-за отказа многих футболистов стоя слушать национальный гимн США в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению.
Трамп не раз критиковал игроков за такое поведение, напоминая, что они получают миллионы долларов, и настаивал на том, чтобы футболистов за это выгоняли из команд.
В мае клубы NFL договорились штрафовать футболистов, которые выражают свою позицию подобным образом, но при этом разрешили игрокам оставаться в раздевалке во время исполнения гимна, чтобы не подвергаться санкциям. Трамп этой поблажкой остался недоволен.
Дональд Трамп, президент США: «Находиться в раздевалке во время исполнения нашего национального гимна — это неуважение к стране, равно как и вставать на одно колено. Извините!»
The Philadelphia Eagles Football Team was invited to the White House. Unfortunately, only a small number of players decided to come, and we canceled the event. Staying in the Locker Room for the playing of our National Anthem is as disrespectful to our country as kneeling. Sorry!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2018
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