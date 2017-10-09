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    Вице-президент США демонстративно ушел с матча NFL. США, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВице-президент США демонстративно ушел с матча NFL

    Вице-президент США демонстративно ушел с матча NFL

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    <nobr>Вице-президент</nobr> США демонстративно ушел с матча NFL

    Вице-президент США демонстративно ушел с матча NFL

    <nobr>Вице-президент</nobr> США демонстративно ушел с матча NFL

      Вице-президент США Майкл Пенс демонстративно покинул матч Национальной футбольной лиги (NFL) после того, как футболисты отказались стоя слушать гимн страны.

      Инцидент произошел на стадионе в штате Индиана во время матча «Колтс» против «Сан-Францииско Форти Найнерс». Игроки первой команды во время торжественного исполнения национального гимна встали на одного колено. Таким образом спортсмены выразили протест действиям полиции страны по отношению к темнокожему населению.

      Пенсу это не понравилось и, не дожидаясь начала игры, он покинул трибуну. Позже в официальном заявлении вице-президент объяснил, что не собирается удостаивать внимания мероприятия, во время которых неуважительно относятся к флагу или национальному гимну страны.

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