Вице-президент США демонстративно ушел с матча NFL

Вице-президент США Майкл Пенс демонстративно покинул матч Национальной футбольной лиги (NFL) после того, как футболисты отказались стоя слушать гимн страны.

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Инцидент произошел на стадионе в штате Индиана во время матча «Колтс» против «Сан-Францииско Форти Найнерс». Игроки первой команды во время торжественного исполнения национального гимна встали на одного колено. Таким образом спортсмены выразили протест действиям полиции страны по отношению к темнокожему населению.



Пенсу это не понравилось и, не дожидаясь начала игры, он покинул трибуну. Позже в официальном заявлении вице-президент объяснил, что не собирается удостаивать внимания мероприятия, во время которых неуважительно относятся к флагу или национальному гимну страны.