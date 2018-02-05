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    «Орлы» из Филадельфии впервые выиграли Супербоул

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    • Фото: Reuters © 2018, USA Today Sports
    «Орлы» из Филадельфии впервые выиграли Супербоул

    «Орлы» из Филадельфии впервые выиграли Супербоул

    «Орлы» из Филадельфии впервые выиграли Супербоул
  • Фото: Reuters © 2018, USA Today Sports

    • В США отгремело главное событие в спортивной жизни страны — Супербоул.

    В решающем матче чемпионата Национальной футбольной лиги (NFL), который прошел в Миннеаполисе (штат Миннесота), встречались «Филадельфия Иглз» и « Нью-Ингленд Пэтриотс». Финальная встреча завершилась со счетом 41:33 (9:3, 13:9, 7:14, 12:7) в пользу «Орлов».

    «Филадельфия» вела в счете большую часть матча, однако ближе к концу игры «Патриоты» смогли выйти вперед. Но «Иглз» все же смогли изменить ситуацию и довести дело до победы.


    Таким образом, «Филадельфия» впервые в своей истории выиграла Супербоул. «Орлы» участвовали в финалах в 1980 и 2004 годах, однако каждый раз терпели поражение.

    С победой игроков «Иглз» уже поздравил Дональд Трамп. А жители Филадельфии вышли на улицы, чтобы отпраздновать успех любимой команды.






    Отметим, что многомиллионные рейтинги и славу главного спортивного США Супербоул получает не только благодаря спортивной борьбе, но и из-за целой серии шоу и мероприятий, включая выступления поп-звезд. В этом году гимн США исполнила певица Пинк, а в перерыве игры выступил Джастин Тимберлейк.


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