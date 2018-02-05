«Орлы» из Филадельфии впервые выиграли Супербоул

Congratulations to the Philadelphia Eagles on a great Super Bowl victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 февраля 2018 г.

В решающем матче чемпионата Национальной футбольной лиги (NFL), который прошел в Миннеаполисе (штат Миннесота), встречались «Филадельфия Иглз» и « Нью-Ингленд Пэтриотс». Финальная встреча завершилась со счетом 41:33 (9:3, 13:9, 7:14, 12:7) в пользу «Орлов».«Филадельфия» вела в счете большую часть матча, однако ближе к концу игры «Патриоты» смогли выйти вперед. Но «Иглз» все же смогли изменить ситуацию и довести дело до победы.Таким образом, «Филадельфия» впервые в своей истории выиграла Супербоул. «Орлы» участвовали в финалах в 1980 и 2004 годах, однако каждый раз терпели поражение.С победой игроков «Иглз» уже поздравил Дональд Трамп. А жители Филадельфии вышли на улицы, чтобы отпраздновать успех любимой команды.Отметим, что многомиллионные рейтинги и славу главного спортивного США Супербоул получает не только благодаря спортивной борьбе, но и из-за целой серии шоу и мероприятий, включая выступления поп-звезд. В этом году гимн США исполнила певица Пинк, а в перерыве игры выступил Джастин Тимберлейк.