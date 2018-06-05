Индекс салбургера: как живут украинские семьи в условиях инфляции

За три месяца стоимость обеда на Украине взлетела на 18 гривен. Что это за стремительно растущий «индекс салбургера»? И что делать простым украинцам, если денег хватает только на еду и коммуналку?
Международный валютный фонд письменно уведомил Украину о возможном срыве очередного транша. МВФ оказался встревожен тем, что украинский Минфин, вроде как, собираются лишить прав утверждать финансовые документы правительства. А если учесть, что Украина и так недополучила 10 траншей МВФ, это может стать финансовой катастрофой для страны. В Киеве уже говорят о сокращении статей бюджета и даже прозвучало слово «„дефолт“. И как не вспомнить, что у многих рядовых украинцев зарплат и так едва хватает на еду и коммуналку? Специальный репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.
Для юных Кирилла и Матвея поход в магазин сродни полному сюрпризов приключению. Как и для их родителей: никогда не угадаешь, какой сегодня ценник красуется на прилавках. Анна в отпуске по уходу за детьми. Алексей работает инженером на автомобильном заводе. Получает 15 тысяч гривен в месяц, это примерно 35 тысяч рублей. Из них шесть тысяч гривен, то есть 40% дохода молодой семьи, уходит на продукты.
Анна Семенюк, жительница Киева: Ходим закупаться примерно раз в неделю. В последнее время продукты существенно подрожали».
За тем, как меняются цены в Незалежной, украинские журналисты решили проследить на примере бутерброда и назвали это «индексом салбургера». В нем хлеб, салат, сало, чеснок, черный перец, кетчуп да горчица. В сентябре 2017 он стоил 40 гривен. А сегодня салбургер обойдется в 2 раза дороже — почти в 85 гривен.
И аналитики не спешат утешить: сало так и продолжит расти в цене. Мясо вообще все больше становится роскошью. Только за последний год свинина подорожала в полтора раза, курица и говядина — на треть. И это закономерно, говорят эксперты. Политика властей привела к небывалому росту производственных затрат — стоимости газа и электроэнергии. А обвал курса гривны взвинтил цены на импортные корма. «Золотыми» в Незалежной стали и овощи — за 2017 год они подорожали на 37 процентов.
Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей: «Мы сейчас достигли предела, и дальше расти уже некуда. Нам будет проще уже экспортировать эти продукты из Европы, из Германии, Польшы и Литвы. И при этом продукция будет гораздо дешевле нашей собственной».
По данным бизнесмена, в марте этого года на минимальную зарплату украинца можно было купить на 38 килограммов черного хлеба и на 25 литров молока меньше, чем года назад. А к тому уровню жизни, что был вроде в не очень далеком 2014 году, Украина будет возвращаться, при наилучшем раскладе, еще как минимум лет пять.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Для юных Кирилла и Матвея поход в магазин сродни полному сюрпризов приключению. Как и для их родителей: никогда не угадаешь, какой сегодня ценник красуется на прилавках. Анна в отпуске по уходу за детьми. Алексей работает инженером на автомобильном заводе. Получает 15 тысяч гривен в месяц, это примерно 35 тысяч рублей. Из них шесть тысяч гривен, то есть 40% дохода молодой семьи, уходит на продукты.
Анна Семенюк, жительница Киева: Ходим закупаться примерно раз в неделю. В последнее время продукты существенно подрожали».
За тем, как меняются цены в Незалежной, украинские журналисты решили проследить на примере бутерброда и назвали это «индексом салбургера». В нем хлеб, салат, сало, чеснок, черный перец, кетчуп да горчица. В сентябре 2017 он стоил 40 гривен. А сегодня салбургер обойдется в 2 раза дороже — почти в 85 гривен.
И аналитики не спешат утешить: сало так и продолжит расти в цене. Мясо вообще все больше становится роскошью. Только за последний год свинина подорожала в полтора раза, курица и говядина — на треть. И это закономерно, говорят эксперты. Политика властей привела к небывалому росту производственных затрат — стоимости газа и электроэнергии. А обвал курса гривны взвинтил цены на импортные корма. «Золотыми» в Незалежной стали и овощи — за 2017 год они подорожали на 37 процентов.
Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей: «Мы сейчас достигли предела, и дальше расти уже некуда. Нам будет проще уже экспортировать эти продукты из Европы, из Германии, Польшы и Литвы. И при этом продукция будет гораздо дешевле нашей собственной».
По данным бизнесмена, в марте этого года на минимальную зарплату украинца можно было купить на 38 килограммов черного хлеба и на 25 литров молока меньше, чем года назад. А к тому уровню жизни, что был вроде в не очень далеком 2014 году, Украина будет возвращаться, при наилучшем раскладе, еще как минимум лет пять.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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