СМИ узнали о грозящем Украине дефолте

В прессе появилась информация о грозящем Киеву дефолте. Украинские СМИ пишут о том, что «спусковым крючком» могут стать неудовлетворительные результаты и медленный темп реформ, а также огромный внешний долг.
По мнению опрошенных порталом «Апостроф» экспертов, на Украине существует реальная угроза экономического кризиса.
Алексей Гончарук, глава Офиса эффективного регулирования: «Я не вижу ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способна справиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть. Это очень похоже на преддефолтную ситуацию. Чтобы с ней справиться, нужно получить внешний заем».
Эксперты считают, что «самым очевидным и вероятным вариантом» выходом из создавшегося положения станет финансовая помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ).
Виталий Шапран, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков: «Украине будет очень сложно рассчитаться по долгам в 2019 году, если МВФ не пролонгирует кредиты. Если не будет пролонгации от МВФ, тогда 99% будет дефолт».
Некоторые специалисты подчеркивают, что отказ от выполнения долговых обязательств перед МВФ станет для Киева концом света. Есть мнение, что экономический кризис в стране будет сопровождаться обвалом национальной валюты, инфляцией, безработицей и существенным оттоком трудоспособного населения. По словам экспертов, грозящий стране дефолт серьезно подпортит репутацию украинского государства.
Алексей Гончарук: «Если бы это произошло во время активной фазы войны в 2014 году, это можно было бы еще объяснить, но на третий-четвертый год после активной фазы заходить в дефолт, по-моему, это приговор».
К 1 октября 2017 года внешний долг Украины достигал 117,350 миллиарда долларов. По информации Национального банка Украины, внешние обязательства госсектора с января по сентябрь прошлого года выросли до 46,5 миллиарда. Задолженность частного сектора составила 70,8 миллиарда.
Программа помощи МВФ Украине рассчитана на 4 года. Она предусматривает выделение Киеву 17,5 миллиарда долларов. Первый транш в размере 5 миллиардов долларов был перечислен в марте 2015 года, в августе того же года — второй на сумму 1,7 миллиарда. В 2016-м и 2017 годах государство получило от МВФ по одному миллиарду долларов. В этом году украинские власти рассчитывают получить очередной транш, но сроки называются разные.
Алексей Гончарук, глава Офиса эффективного регулирования: «Я не вижу ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способна справиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть. Это очень похоже на преддефолтную ситуацию. Чтобы с ней справиться, нужно получить внешний заем».
Эксперты считают, что «самым очевидным и вероятным вариантом» выходом из создавшегося положения станет финансовая помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ).
Виталий Шапран, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков: «Украине будет очень сложно рассчитаться по долгам в 2019 году, если МВФ не пролонгирует кредиты. Если не будет пролонгации от МВФ, тогда 99% будет дефолт».
Некоторые специалисты подчеркивают, что отказ от выполнения долговых обязательств перед МВФ станет для Киева концом света. Есть мнение, что экономический кризис в стране будет сопровождаться обвалом национальной валюты, инфляцией, безработицей и существенным оттоком трудоспособного населения. По словам экспертов, грозящий стране дефолт серьезно подпортит репутацию украинского государства.
Алексей Гончарук: «Если бы это произошло во время активной фазы войны в 2014 году, это можно было бы еще объяснить, но на третий-четвертый год после активной фазы заходить в дефолт, по-моему, это приговор».
К 1 октября 2017 года внешний долг Украины достигал 117,350 миллиарда долларов. По информации Национального банка Украины, внешние обязательства госсектора с января по сентябрь прошлого года выросли до 46,5 миллиарда. Задолженность частного сектора составила 70,8 миллиарда.
Программа помощи МВФ Украине рассчитана на 4 года. Она предусматривает выделение Киеву 17,5 миллиарда долларов. Первый транш в размере 5 миллиардов долларов был перечислен в марте 2015 года, в августе того же года — второй на сумму 1,7 миллиарда. В 2016-м и 2017 годах государство получило от МВФ по одному миллиарду долларов. В этом году украинские власти рассчитывают получить очередной транш, но сроки называются разные.
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