В Белом доме назвали время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В Белом доме заявили, что в подготовке саммита США — КНДР наблюдается «значительный прогресс» и назвали время предполагаемой встречи лидеров.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Могу огласить график проведения первой встречи. Она состоится 12 июня в 09:00 утра по времени Сингапура. Мы продолжаем готовиться к президентскому саммиту. Для президента ежедневно проводятся брифинги по Северной Корее его командой советников по вопросам национальной безопасности».
Об этом пресс-секретарь Белого дома сообщила журналистам на регулярном брифинге. По словам Сандерс, США активно готовятся к проведению саммита, цитирует ТАСС.
Сара Сандерс: «Передовая группа в Сингапуре завершает логистические приготовления и будет оставаться на месте до тех пор, пока не начнется саммит. В демилитаризованной зоне делегация посла США продолжает дипломатические переговоры с северокорейской делегацией, консультации были очень позитивными, и был достигнут значительный прогресс».
Ранее сообщалось, что в США уже подсчитывают, во сколько обойдется проведение встречи Дональда Трампа с Ким Чер Ыном. Америку также чрезвычайно интересует, кто будет оплачивать расходы Северной Кореи в Сингапуре.
В минувшую пятницу президент США подтвердил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. При этом Трамп заявил, что во время этой встречи вряд ли будут подписаны какие-либо документы.
Об этом пресс-секретарь Белого дома сообщила журналистам на регулярном брифинге. По словам Сандерс, США активно готовятся к проведению саммита, цитирует ТАСС.
Сара Сандерс: «Передовая группа в Сингапуре завершает логистические приготовления и будет оставаться на месте до тех пор, пока не начнется саммит. В демилитаризованной зоне делегация посла США продолжает дипломатические переговоры с северокорейской делегацией, консультации были очень позитивными, и был достигнут значительный прогресс».
Ранее сообщалось, что в США уже подсчитывают, во сколько обойдется проведение встречи Дональда Трампа с Ким Чер Ыном. Америку также чрезвычайно интересует, кто будет оплачивать расходы Северной Кореи в Сингапуре.
В минувшую пятницу президент США подтвердил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. При этом Трамп заявил, что во время этой встречи вряд ли будут подписаны какие-либо документы.
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