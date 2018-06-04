Пока в Сингапуре идет активная подготовка к предстоящему саммиту лидеров США и КНДР, пресса пытается определить сумму, в которую обойдется встреча Дональда Трампа с Ким Чер Ыном.
По информации Associated Press, предстоящее мероприятие, которое состоится в одном из самых дорогих мест Азии, может обойтись в круглую сумму. Как сообщает агентство, судя по предыдущим событиям, можно предположить, что Пхеньян заплатит за саммит настолько мало, насколько это вообще возможно. «Как показывает история, саммиты с участием семьи Ким не обходятся дешево», — говорится в публикации.
Пока неизвестно, проведет Ким Чен Ын в Сингапуре ночь, две или же засобирается домой. В случае быстрого отъезда гостиничный номер надолго ему не понадобится. К тому же в Сингапуре есть северокорейское посольство, но, по всей видимости, это здание не соответствует требованиям логистики и безопасности для саммита.
По данным СМИ, первый саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном обошелся Сеулу примерно в 5 миллионов долларов. Кроме того, в феврале Южная Корея потратила 2,5 миллиона долларов на пребывание на Олимпиаде в Пхёнчхане северокорейской делегации из 400 человек, из которых только 22 были спортсменами.
Сегодня стало известно, что с 10-го по 14 июня часть центра Сингапура станет «зоной специального мероприятия». Вблизи этой территории находятся посольство США и несколько отелей, в том числе Shangri-La. Именно эту гостиницу считают наиболее вероятным местом проведения саммита.
Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен уже подтвердил, что страна возьмет на себя некоторые расходы, но не уточнил, предъявляли ли американская и северокорейская стороны какие-то особые запросы. «Мы хотим сделать свой маленький вклад для того, чтобы саммит мог состояться», — заявил глава сингапурского военного ведомства. Международная организация по запрещению ядерного оружия также сообщила о готовности потратиться на проведение встречи.
Ранее в прессе появилась информация, что Вашингтон ищет способ оплатить для Ким Чен Ына гостиницу в Сингапуре. Например, есть возможность обратиться к властям Сингапура, чтобы они взяли расходы на себя. При этом официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт опровергла сообщения о том, что Америка будет оплачивать расходы Северной Кореи в Сингапуре или же просить другие стороны сделать это вместо себя.
Пока неизвестно, проведет Ким Чен Ын в Сингапуре ночь, две или же засобирается домой. В случае быстрого отъезда гостиничный номер надолго ему не понадобится. К тому же в Сингапуре есть северокорейское посольство, но, по всей видимости, это здание не соответствует требованиям логистики и безопасности для саммита.
По данным СМИ, первый саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном обошелся Сеулу примерно в 5 миллионов долларов. Кроме того, в феврале Южная Корея потратила 2,5 миллиона долларов на пребывание на Олимпиаде в Пхёнчхане северокорейской делегации из 400 человек, из которых только 22 были спортсменами.
Сегодня стало известно, что с 10-го по 14 июня часть центра Сингапура станет «зоной специального мероприятия». Вблизи этой территории находятся посольство США и несколько отелей, в том числе Shangri-La. Именно эту гостиницу считают наиболее вероятным местом проведения саммита.
Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен уже подтвердил, что страна возьмет на себя некоторые расходы, но не уточнил, предъявляли ли американская и северокорейская стороны какие-то особые запросы. «Мы хотим сделать свой маленький вклад для того, чтобы саммит мог состояться», — заявил глава сингапурского военного ведомства. Международная организация по запрещению ядерного оружия также сообщила о готовности потратиться на проведение встречи.
Ранее в прессе появилась информация, что Вашингтон ищет способ оплатить для Ким Чен Ына гостиницу в Сингапуре. Например, есть возможность обратиться к властям Сингапура, чтобы они взяли расходы на себя. При этом официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт опровергла сообщения о том, что Америка будет оплачивать расходы Северной Кореи в Сингапуре или же просить другие стороны сделать это вместо себя.
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