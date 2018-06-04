Робот-болельщик и мяч из космоса: Россия готовится к ЧМ-2018

До чемпионата мира по футболу осталось ровно 10 дней. На турнир, который впервые будет проходить в России, приедут сотни тысяч иностранных болельщиков, но большинство мест на трибунах займут россияне.
Сейчас российские болельщики всячески стараются поддержать сборную. Фанаты запустили акцию «Чекань за наших» и выкладывают видеоролики в соцсетях. Азарт и спортивная страсть завладела даже искусственным интеллектом. Гуляющий по центру Москвы робот признавался прохожим, что болеет за российскую сборную. А космонавт Антон Шкаплеров, вернувшийся накануне на Землю, привез с собой футбольный мяч, которым будут играть в матче открытия Россия и Саудовская Аравия.
Между тем сегодня начал действовать безвизовый режим для болельщиков чемпионата мира по футболу. И многие из них уже учат фразы на русском — на кириллицу перешло даже французское спортивное издание L’Équipe, на обложке которого появились заголовок на русском и фотография Льва Яшина.
Для въезда в страну иностранцам потребуется предъявить только паспорт болельщика, так называемый FAN ID. При этом тем, кто не успел получить этот документ на специальном заламинированном бланке, можно показать его электронный вариант.
Среди иностранных гостей мирового первенства, по последним данным, больше всего американцев и китайцев. Из США и КНР поступило по 39 тысяч заявок на получение FAN ID, хотя сборные из этих стран в Россию не приедут. Чуть меньше, 33 тысячи заявок, подано из Мексики, сборная которой пробилась в финальный турнир.
Приедет на мундиаль и немало болельщиков из Аргентины — от них 26 тысяч заявок. Далее идет Колумбия (23 тысячи) и Германия (21 тысяча). Замыкает список стран — лидеров по числу поданных заявок на получение паспортов болельщиков Перу. Из этой страны подано 20 тысяч заявок.
Между тем сегодня начал действовать безвизовый режим для болельщиков чемпионата мира по футболу. И многие из них уже учат фразы на русском — на кириллицу перешло даже французское спортивное издание L’Équipe, на обложке которого появились заголовок на русском и фотография Льва Яшина.
Для въезда в страну иностранцам потребуется предъявить только паспорт болельщика, так называемый FAN ID. При этом тем, кто не успел получить этот документ на специальном заламинированном бланке, можно показать его электронный вариант.
Среди иностранных гостей мирового первенства, по последним данным, больше всего американцев и китайцев. Из США и КНР поступило по 39 тысяч заявок на получение FAN ID, хотя сборные из этих стран в Россию не приедут. Чуть меньше, 33 тысячи заявок, подано из Мексики, сборная которой пробилась в финальный турнир.
Приедет на мундиаль и немало болельщиков из Аргентины — от них 26 тысяч заявок. Далее идет Колумбия (23 тысячи) и Германия (21 тысяча). Замыкает список стран — лидеров по числу поданных заявок на получение паспортов болельщиков Перу. Из этой страны подано 20 тысяч заявок.
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