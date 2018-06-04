    Россия открыла безвизовый въезд для болельщиков ЧМ-2018. визы, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия открыла безвизовый въезд для болельщиков ЧМ-2018

    Россия открыла безвизовый въезд для болельщиков ЧМ-2018

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    Россия открыла безвизовый въезд для болельщиков ЧМ-2018

    Россия открыла безвизовый въезд для болельщиков <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      С сегодняшнего дня футбольные фанаты в Россию приезжают без виз.

      Приехать в Россию без визы с сегодняшнего дня могут фанаты чемпионата мира по футболу, который стартует уже через 10 дней. На границе достаточно предъявить паспорт болельщика, причем подойдет как ламинированный бейдж, так и электронная регистрация.

      Во время турнира гостей ждет масса околофутбольных развлечений. В каждом из городов-участников стартует фестиваль болельщиков. В Москве он пройдет у главного здания МГУ на Воробъёвых горах. Фанатов мундиаля будут встречать специально обученные волонтеры.

      Алина Синенко, волонтер: «Очень много заезженных слов, вопросов про медведей и балалайки. И хочется показать, что у нас нет медведей и балалаек. Те, кто не смог попасть на чемпионат, смогут прийти сюда и погрузиться в атмосферу футбола, найти таких же единомышленников и посмотреть чемпионат на больших экранах».

      Григорий Геранов, волонтер: «Я рад принимать участие в этом историческом процессе. Миллион туристов приедет, познакомлюсь с другими культурами и нациями. Это безумно интересно и здорово».

      Впрочем, многие поклонники и звезды футбола приехали в Россию заранее. В Калининграде легенды ФИФА сыграли товарищеский матч с легендами сборной России. Кафу, Кранчар, Браун и Гомеш против Тихонова, Панова и Нигматуллина. Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 6:4, но цифры на табло затмили зрительские эмоции.

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