    Спасатели угостили вернувшегося с МКС космонавта черешней

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    Спасатели угостили вернувшегося с МКС космонавта черешней

    Спасатели угостили вернувшегося с МКС космонавта черешней

    Спасатели угостили вернувшегося с МКС космонавта черешней

    Спасатели после извлечения из спускаемой капсулы вернувшихся с МКС космонавтов передали российскому астронавту Антону Шкаплерову миску со спелой черешней, которую он сразу попробовал.

    После того как из спускаемой капсулы был извлечен Антон Шкаплеров, в здании ЦУПа раздались аплодисменты. А сотрудники МЧС прямо на поле угостили его ягодами, передает РИА Новости.

    Вместе с россиянином на землю вернулись американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи. Удалось ли им попробовать черешню, не сообщается.

    смотретьКапсула с экипажем МКС вернулась на Землю
    Капсула с экипажем МКС вернулась на Землю
    Антон Шкаплеров, Скотт Тингл и Норишиге Канаи провели на орбите 168 дней. За это время специалисты приняли несколько грузовых кораблей и провели десятки научных экспериментов. Сейчас на МКС продолжают работать россиянин Олег Артемьев, а также американцы Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел.

    А уже 6 июня с космодрома Байконур в космос отправится новый экипаж МКС — россиянин Сергей Прокопьев и астронавты из США и Германии Серена Ауньон и Александер Герст.

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