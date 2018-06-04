    Раскаленная лава и черный дым: кадры извержения вулкана Фуэго повергают в ужас. Латинская Америка, вулканы, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРаскаленная лава и черный дым: кадры извержения вулкана Фуэго повергают в ужас

    Раскаленная лава и черный дым: кадры извержения вулкана Фуэго повергают в ужас

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    Раскаленная лава и черный дым: кадры извержения вулкана Фуэго повергают в ужас

    Раскаленная лава и черный дым: кадры извержения вулкана Фуэго повергают в ужас

    Раскаленная лава и черный дым: кадры извержения вулкана Фуэго повергают в ужас

      Режим стихийного бедствия объявлен в Гватемале. Мощное извержение вулкана Фуэго привело к жертвам. Сообщалось о гибели 25 человек, пострадали около 300. Ситуацию осложняет сильный ветер, который быстро разносит вулканический пепел на десятки километров.

      Клубы черного дыма, бегущие люди и лава, которая уничтожает все на своем пути. Второй день в Гватемале извергается вулкан Фуэго. Уши закладывает от грохота, газовые выбросы достигают 10-километровой высоты над уровнем моря. Ситуацию осложняет сильный ветер, который разносит пепел с невероятной скоростью, достигающей 40 километров в час.

      Фуэго уже унес жизни 25 человек, в том числе 3 детей. Список жертв может увеличиться. Пострадавшими признаны около 300 местных жителей, многие находятся в тяжелом состоянии. Эвакуированы 3 тысячи граждан. В населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к вулкану, продолжаются поисково-спасательные работы. Всем, кому удалось выжить, помогают добраться до больниц.

      смотретьВласти Гватемалы подтвердили гибель 25 человек при извержении вулкана
      Власти Гватемалы подтвердили гибель 25 человек при извержении вулкана
      Свидетельница извержения: «О, господи! Я жива! Люди не могли уйти отсюда просто так и оставить все. Это было очень сложно. Мы побежали за теми, кто не хотел уходить. Там была целая семья, но все живы, слава богу».

      смотретьПри извержении вулкана Фуэго пострадали около 300 человек
      При извержении вулкана Фуэго пострадали около 300 человек
      К слову, Фуэго просыпается не в первый раз. ЧС здесь уже объявляли и в 2012-м и в 2015 годах, однако, согласно оценкам специалистов из Национального института сейсмологии и метеорологии, это извержение стало одним из наиболее мощных за всю историю. Все экстренные службы Гватемалы работают в усиленном режиме, полным составом, круглые сутки.

      Джимми Моралес, президент Гватемалы: «Мы вынуждены принимать экстренные меры. Мы уже объявили „красный“ уровень опасности и рассматриваем необходимость объявить чрезвычайное положение еще в трех департаментах».

      смотретьСМИ: в результате извержения вулкана Фуэго погибли и пострадали люди
      СМИ: в результате извержения вулкана Фуэго погибли и пострадали люди
      Как сообщают ученые, спустя уже больше чем 16 часов извержения вулкан, кажется, начинает успокаиваться. Выбросы газа происходят реже и становятся слабее. Впрочем, не исключено, что это затишье перед новой бурей.

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