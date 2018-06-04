Раскаленная лава и черный дым: кадры извержения вулкана Фуэго повергают в ужас

Режим стихийного бедствия объявлен в Гватемале. Мощное извержение вулкана Фуэго привело к жертвам. Сообщалось о гибели 25 человек, пострадали около 300. Ситуацию осложняет сильный ветер, который быстро разносит вулканический пепел на десятки километров.
Клубы черного дыма, бегущие люди и лава, которая уничтожает все на своем пути. Второй день в Гватемале извергается вулкан Фуэго. Уши закладывает от грохота, газовые выбросы достигают 10-километровой высоты над уровнем моря. Ситуацию осложняет сильный ветер, который разносит пепел с невероятной скоростью, достигающей 40 километров в час.
Фуэго уже унес жизни 25 человек, в том числе 3 детей. Список жертв может увеличиться. Пострадавшими признаны около 300 местных жителей, многие находятся в тяжелом состоянии. Эвакуированы 3 тысячи граждан. В населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к вулкану, продолжаются поисково-спасательные работы. Всем, кому удалось выжить, помогают добраться до больниц.
Свидетельница извержения: «О, господи! Я жива! Люди не могли уйти отсюда просто так и оставить все. Это было очень сложно. Мы побежали за теми, кто не хотел уходить. Там была целая семья, но все живы, слава богу».
К слову, Фуэго просыпается не в первый раз. ЧС здесь уже объявляли и в 2012-м и в 2015 годах, однако, согласно оценкам специалистов из Национального института сейсмологии и метеорологии, это извержение стало одним из наиболее мощных за всю историю. Все экстренные службы Гватемалы работают в усиленном режиме, полным составом, круглые сутки.
Джимми Моралес, президент Гватемалы: «Мы вынуждены принимать экстренные меры. Мы уже объявили „красный“ уровень опасности и рассматриваем необходимость объявить чрезвычайное положение еще в трех департаментах».
Как сообщают ученые, спустя уже больше чем 16 часов извержения вулкан, кажется, начинает успокаиваться. Выбросы газа происходят реже и становятся слабее. Впрочем, не исключено, что это затишье перед новой бурей.
Фуэго уже унес жизни 25 человек, в том числе 3 детей. Список жертв может увеличиться. Пострадавшими признаны около 300 местных жителей, многие находятся в тяжелом состоянии. Эвакуированы 3 тысячи граждан. В населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к вулкану, продолжаются поисково-спасательные работы. Всем, кому удалось выжить, помогают добраться до больниц.
Свидетельница извержения: «О, господи! Я жива! Люди не могли уйти отсюда просто так и оставить все. Это было очень сложно. Мы побежали за теми, кто не хотел уходить. Там была целая семья, но все живы, слава богу».
К слову, Фуэго просыпается не в первый раз. ЧС здесь уже объявляли и в 2012-м и в 2015 годах, однако, согласно оценкам специалистов из Национального института сейсмологии и метеорологии, это извержение стало одним из наиболее мощных за всю историю. Все экстренные службы Гватемалы работают в усиленном режиме, полным составом, круглые сутки.
Джимми Моралес, президент Гватемалы: «Мы вынуждены принимать экстренные меры. Мы уже объявили „красный“ уровень опасности и рассматриваем необходимость объявить чрезвычайное положение еще в трех департаментах».
Как сообщают ученые, спустя уже больше чем 16 часов извержения вулкан, кажется, начинает успокаиваться. Выбросы газа происходят реже и становятся слабее. Впрочем, не исключено, что это затишье перед новой бурей.
Комментарии