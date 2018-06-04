    СМИ: в результате извержения вулкана Фуэго погибли и пострадали люди. Латинская Америка, вулканы, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: в результате извержения вулкана Фуэго погибли и пострадали люди

    СМИ: в результате извержения вулкана Фуэго погибли и пострадали люди

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    • Фото: @meanlin1 , @PNCdeGuatemala / twitter.com
    СМИ: в результате извержения вулкана Фуэго погибли и пострадали люди

    СМИ: в результате извержения вулкана Фуэго погибли и пострадали люди

    СМИ: в результате извержения вулкана Фуэго погибли и пострадали люди
    • Фото: @meanlin1 , @PNCdeGuatemala / twitter.com

      • В столице Гватемалы в связи с извержением вулкана Фуэго и выбросом пепла закрыт аэропорт. СМИ публикуют информацию о погибших и пострадавших.

      Как передает Reuters, в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли шесть человек, около 20 получили ранения.

      Серхио Кабанас, глава Координационного агентства Гватемалы по уменьшению опасности стихийных бедствий: «Мы эвакуируем и спасаем людей, у нас есть данные о 20 пострадавших и шести погибших и пропавших без вести».

      Чиновник сообщил, что поток лавы вызвал пожар в близлежащей к вулкану деревне.

      В связи с извержением вулкана закрыт аэропорт в столице Гватемалы. Северо-восточный ветер несет пепел в сторону города. Спасатели ведут эвакуацию людей из опасной зоны. По предварительной информации, эвакуировано более двух тысяч человек.

      Один из самых активных и опасных вулканов планеты Фуэго, высота которого составляет 3,7 километра, расположен в 40 километрах к юго-западу от столицы Гватемалы.

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