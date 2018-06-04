    Власти Гватемалы подтвердили гибель 25 человек при извержении вулкана. Латинская Америка, вулканы, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти Гватемалы подтвердили гибель 25 человек при извержении вулкана

    Власти Гватемалы подтвердили гибель 25 человек при извержении вулкана

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    • Фото: @Sanchinelli_gtv / twitter.com
    Власти Гватемалы подтвердили гибель 25 человек при извержении вулкана

    Власти Гватемалы подтвердили гибель 25 человек при извержении вулкана

    Власти Гватемалы подтвердили гибель 25 человек при извержении вулкана
    • Фото: @Sanchinelli_gtv / twitter.com

      • В Гватемале возросло число жертв извержения вулкана Фуэго.

      Как передает Reuters со ссылкой на представителя национальной службы Гватемалы по снижению последствий стихийных бедствий, подтверждена гибель 25 человек в результате извержения вулкана Фуэго.

      Власти Гватемалы опасаются, что печальные цифры могут еще возрасти: многие из пострадавших в тяжелом состоянии. У людей ожоги, ушибы и переломы, травмы дыхательных путей. Ранения получили 12 детей, четверо из которых имеют ожоги третьей степени.

      Точное число людей, пропавших без вести, устанавливается. Проведение полноценной поисковой операции в зоне бедствия пока невозможно. Несколько районов засыпаны пеплом. Повреждены дороги и линии электропередачи. К спасательной операции привлекли военных, сообщают местные СМИ.

      смотретьПри извержении вулкана Фуэго пострадали около 300 человек
      При извержении вулкана Фуэго пострадали около 300 человек
      Ранее сообщалось о семи погибших и 296 пострадавших.

      смотретьСМИ: в результате извержения вулкана Фуэго погибли и пострадали люди
      СМИ: в результате извержения вулкана Фуэго погибли и пострадали люди
      Из опасной зоны ведется эвакуация людей. Более 650 местных жителей размещены во временных убежищах в департаменте Эскуинтла и в Сакатепекесе. Новое извержение вулкана Фуэго уже признали одним из самых масштабных за последние годы. Столб пепла и газа поднимается на высоту 10 километров. Последствия извержения затронули около 1,7 млн человек. Вулкан находится на расстоянии чуть более 40 километров от столицы страны.

      В трех департаментах латиноамериканской страны — Чимальтенанго, Эскуинтле и Сакатепекесе — введен максимальный, «красный» уровень опасности погодных явлений.

      В СМИ и соцсетях распространяются пугающие кадры с места стихийного бедствия.



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