Власти Гватемалы подтвердили гибель 25 человек при извержении вулкана

В Гватемале возросло число жертв извержения вулкана Фуэго.
Как передает Reuters со ссылкой на представителя национальной службы Гватемалы по снижению последствий стихийных бедствий, подтверждена гибель 25 человек в результате извержения вулкана Фуэго.
Власти Гватемалы опасаются, что печальные цифры могут еще возрасти: многие из пострадавших в тяжелом состоянии. У людей ожоги, ушибы и переломы, травмы дыхательных путей. Ранения получили 12 детей, четверо из которых имеют ожоги третьей степени.
Точное число людей, пропавших без вести, устанавливается. Проведение полноценной поисковой операции в зоне бедствия пока невозможно. Несколько районов засыпаны пеплом. Повреждены дороги и линии электропередачи. К спасательной операции привлекли военных, сообщают местные СМИ.
Ранее сообщалось о семи погибших и 296 пострадавших.
Из опасной зоны ведется эвакуация людей. Более 650 местных жителей размещены во временных убежищах в департаменте Эскуинтла и в Сакатепекесе. Новое извержение вулкана Фуэго уже признали одним из самых масштабных за последние годы. Столб пепла и газа поднимается на высоту 10 километров. Последствия извержения затронули около 1,7 млн человек. Вулкан находится на расстоянии чуть более 40 километров от столицы страны.
В трех департаментах латиноамериканской страны — Чимальтенанго, Эскуинтле и Сакатепекесе — введен максимальный, «красный» уровень опасности погодных явлений.
В СМИ и соцсетях распространяются пугающие кадры с места стихийного бедствия.
Власти Гватемалы опасаются, что печальные цифры могут еще возрасти: многие из пострадавших в тяжелом состоянии. У людей ожоги, ушибы и переломы, травмы дыхательных путей. Ранения получили 12 детей, четверо из которых имеют ожоги третьей степени.
Точное число людей, пропавших без вести, устанавливается. Проведение полноценной поисковой операции в зоне бедствия пока невозможно. Несколько районов засыпаны пеплом. Повреждены дороги и линии электропередачи. К спасательной операции привлекли военных, сообщают местные СМИ.
Ранее сообщалось о семи погибших и 296 пострадавших.
Из опасной зоны ведется эвакуация людей. Более 650 местных жителей размещены во временных убежищах в департаменте Эскуинтла и в Сакатепекесе. Новое извержение вулкана Фуэго уже признали одним из самых масштабных за последние годы. Столб пепла и газа поднимается на высоту 10 километров. Последствия извержения затронули около 1,7 млн человек. Вулкан находится на расстоянии чуть более 40 километров от столицы страны.
В трех департаментах латиноамериканской страны — Чимальтенанго, Эскуинтле и Сакатепекесе — введен максимальный, «красный» уровень опасности погодных явлений.
В СМИ и соцсетях распространяются пугающие кадры с места стихийного бедствия.
Drone captures destruction caused by Fuego eruption in #Guatemala pic.twitter.com/Zbj27sb7OE— Ruptly (@Ruptly) 4 июня 2018 г.
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