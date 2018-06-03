Посол США в РФ похвастался соревнованием с Путиным в закалке

Посол США в России Джон Хантсман рассказал, почему решил принять участие в крещенских купаниях.
По словам американского посла, он решил посоревноваться с Владимиром Путиным в количестве погружений в ледяную воду.
Джон Хантсман, посол США в РФ: «Когда вы погружаетесь в воду такой низкой температуры, то вы почти совсем перестаете владеть мышцами и дыхательной системой. Я хотел окунуться трижды, потому что президент Путин поступил так же».
При этом, отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, победил в этом неофициальном состязании, посол отметил, что в России «комментаторы в общем заключили, что США сделали все верно».
Хантсман также заявил, что он смог «послать важный сигнал» о способности американцев правильно соблюсти эту традицию, передает ТАСС.
Напомним, Владимир Путин в праздник Крещения посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области и принял участие в купаниях на озере Селигер. Джон Хантсман же решил искупаться в купели в Ново-Иерусалимском мужском монастыре в Московской области.
Джон Хантсман, посол США в РФ: «Когда вы погружаетесь в воду такой низкой температуры, то вы почти совсем перестаете владеть мышцами и дыхательной системой. Я хотел окунуться трижды, потому что президент Путин поступил так же».
При этом, отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, победил в этом неофициальном состязании, посол отметил, что в России «комментаторы в общем заключили, что США сделали все верно».
Хантсман также заявил, что он смог «послать важный сигнал» о способности американцев правильно соблюсти эту традицию, передает ТАСС.
Напомним, Владимир Путин в праздник Крещения посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области и принял участие в купаниях на озере Селигер. Джон Хантсман же решил искупаться в купели в Ново-Иерусалимском мужском монастыре в Московской области.
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