    Посол США в РФ похвастался соревнованием с Путиным в закалке

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин, Сергей Пятаков
    Посол США в РФ похвастался соревнованием с Путиным в закалке

    Посол США в РФ похвастался соревнованием с Путиным в закалке

    Посол США в РФ похвастался соревнованием с Путиным в закалке
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин, Сергей Пятаков

    • Посол США в России Джон Хантсман рассказал, почему решил принять участие в крещенских купаниях.

    По словам американского посла, он решил посоревноваться с Владимиром Путиным в количестве погружений в ледяную воду.

    Джон Хантсман, посол США в РФ: «Когда вы погружаетесь в воду такой низкой температуры, то вы почти совсем перестаете владеть мышцами и дыхательной системой. Я хотел окунуться трижды, потому что президент Путин поступил так же».

    При этом, отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, победил в этом неофициальном состязании, посол отметил, что в России «комментаторы в общем заключили, что США сделали все верно».

    Хантсман также заявил, что он смог «послать важный сигнал» о способности американцев правильно соблюсти эту традицию, передает ТАСС.

    смотреть«Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье
    «Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье
    Напомним, Владимир Путин в праздник Крещения посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области и принял участие в купаниях на озере Селигер. Джон Хантсман же решил искупаться в купели в Ново-Иерусалимском мужском монастыре в Московской области.

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