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    «Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Пятаков
    «Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье

    «Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье

    «Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье
  • Фото: РИА Новости, Сергей Пятаков

    • Посол США в РФ Джон Хантсман решил искупаться в купели в честь Крещения.

    Дипломат приехал в Ново-Иерусалимский мужской монастырь в Московской области и окунулся в купель.

    Джон Хантсман, посол США в РФ: «Это новый для меня, но незабываемый опыт».

    После купания жена укутала Хантсмана в полотенце и подала ему кружку с горячим чаем.

    Как отмечает РИА Новости, вместе с послом окунуться в воду решили еще семеро мужчин из посольства и две женщины.

    Также Хантсман посетил воскресную службу в соборе монастыря и побывал на экскурсии. Священнослужители рассказали американскому послу о православных традициях и значениях основных элементов убранства собора.

    Ново-Иерусалимский монастырь находится в городе Истре Московской области. Монастырь основан в 1656 году — по замыслу там должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины. Купель монастыря оборудована на реке Истра в 100 метрах от стен обители. К воде ведут деревянные ступени, на которых постелили зеленые дорожки.

    «Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье. Крещение, Московская область, США, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье. Крещение, Московская область, США, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье. Крещение, Московская область, США, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье. Крещение, Московская область, США, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье. Крещение, Московская область, США, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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