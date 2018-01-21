«Незабываемый опыт»: американский посол окунулся в купель в Подмосковье

Посол США в РФ Джон Хантсман решил искупаться в купели в честь Крещения.
Дипломат приехал в Ново-Иерусалимский мужской монастырь в Московской области и окунулся в купель.
Джон Хантсман, посол США в РФ: «Это новый для меня, но незабываемый опыт».
После купания жена укутала Хантсмана в полотенце и подала ему кружку с горячим чаем.
Как отмечает РИА Новости, вместе с послом окунуться в воду решили еще семеро мужчин из посольства и две женщины.
Также Хантсман посетил воскресную службу в соборе монастыря и побывал на экскурсии. Священнослужители рассказали американскому послу о православных традициях и значениях основных элементов убранства собора.
Ново-Иерусалимский монастырь находится в городе Истре Московской области. Монастырь основан в 1656 году — по замыслу там должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины. Купель монастыря оборудована на реке Истра в 100 метрах от стен обители. К воде ведут деревянные ступени, на которых постелили зеленые дорожки.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Джон Хантсман, посол США в РФ: «Это новый для меня, но незабываемый опыт».
После купания жена укутала Хантсмана в полотенце и подала ему кружку с горячим чаем.
Как отмечает РИА Новости, вместе с послом окунуться в воду решили еще семеро мужчин из посольства и две женщины.
Также Хантсман посетил воскресную службу в соборе монастыря и побывал на экскурсии. Священнослужители рассказали американскому послу о православных традициях и значениях основных элементов убранства собора.
Ново-Иерусалимский монастырь находится в городе Истре Московской области. Монастырь основан в 1656 году — по замыслу там должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины. Купель монастыря оборудована на реке Истра в 100 метрах от стен обители. К воде ведут деревянные ступени, на которых постелили зеленые дорожки.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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